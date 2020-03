Coronavirus, l’appello del sindaco di Ville d’Anaunia Facinelli: «È fondamentale la collaborazione di tutti, nessuno escluso»

“La situazione si sta aggravando e il bilancio dei contagiati diventa di giorno in giorno sempre più pesante: in Italia, in Trentino e, purtroppo, anche sul territorio di Ville d’Anaunia”.

Così il sindaco di Ville d’Anaunia Francesco Facinelli ha voluto richiamare la popolazione a un’assunzione di responsabilità, fondamentale per contrastare il diffondersi del virus.

“Sono tre i casi di persone risultate positive al Coronavirus e residenti nelle nostre frazioni. I due nuovi pazienti, in merito ai quali sono stato informato ieri pomeriggio dalle strutture provinciali, presentano sintomi lievi e si trovano in isolamento a domicilio” rivela il sindaco tramite la pagina Facebook istituzionale del Comune.

“Ricordo che per fermare la diffusione del Covid-19 è fondamentale la collaborazione di tutti. Nessuno escluso – prosegue Facinelli –. Nessuno può sottrarsi a questa responsabilità, per il bene proprio e delle altre persone. Purtroppo, anche ieri qualcuno non ha rispettato le regole, semplici ma impegnative, contenute nelle disposizioni nazionali e provinciali”.

Per questo, il primo cittadino di Ville d’Anaunia ha ribadito ancora una volta quanto sia fondamentale rimanere a casa per arrestare la corsa del virus. “È possibile lasciare la propria abitazione – ricorda – solo per raggiungere il posto di lavoro, fare la spesa nel negozio più vicino a casa e recarsi in farmacia o in edicola, oltre che per motivi di salute. Stop. Non ci sono eccezioni o deroghe e le forze dell’ordine con i nostri vigili continueranno a presidiare il territorio comminando, se necessario, le sanzioni previste”.

In conclusione un ringraziamento sentito. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a causa dell’emergenza, non possono rimanere a casa per garantire a noi tutti i servizi essenziali. Grazie soprattutto agli operatori sanitari, che sono impegnati nella lotta al virus”.

