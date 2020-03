Coronavirus in Italia, oggi 3.233 nuovi casi e 349 decessi

Il governatore della Lombardia Fontana ha mostrato un tiepido ottimismo nella conferenza stampa del pomeriggio. «C’è un leggero miglioramento, anche se la situazione rimane gravissima e al collasso»

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 27.980 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2.

Solo oggi rispetto a ieri sono 3.233 i nuovi casi di coronaVirus per una crescita del 13,1%.

Il computo delle persone decedute sale a 2.158, solo oggi sono morte 349 persone e ne sono guarite 414 per un totale di guariti di 2.749

1.851 persone sono in terapia intensiva (+179, 10,7%). Attualmente i soggetti positivi sono 23.073 (il conto sale a 27.980 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Per quanto riguarda la Lombardia a partire da tempo zero in 10 giorni saranno operative le forze per l’allestimento in due padiglioni della struttura milanese della Fiera.

Il tempo zero si intende come il momento in cui saranno disponibili i materiali necessari per allestire l’ospedale. «La sfida è essere più bravi dei cinesi» – ha detto il presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali.

Il Canada chiude le sue frontiere: «Non si potrà più partire per l’estero, e se qualche canadese è all’estero si sbrighi a tornare». Lo ha detto il primo ministro canadese Justin Trudeau, chiedendo ai concittadini di restare a casa «per la sicurezza propria e degli altri»

Retromarcia di Boris Johnson, nessuna Immunità di gregge, anzi, crescono le restrizioni anche in Gran Bretagna per favorire il distanziamento sociale contro la diffusione del coronavirus.

Il premier durante una conferenza stampa, indicando una svolta rispetto alla sua linea e raccomandando lo stop di tutti i viaggi non necessari, il lavoro da casa «per chiunque possa» e la rinuncia a contatti sociali pubblici. «Da ora dovete evitare pub, teatri, club e altri luoghi di ritrovo», ha detto il primo ministro Tory rivolgendosi alla popolazione. Solo pochi giorni Johnson aveva dichiarato — tra le polemiche — che i suoi concittadini devono essere pronti «a perdere i propri cari».



Primo test negli Stati Uniti per un vaccino anticoronavirus. I ricercatori, si apprende dalla Associated Press, lo hanno somministrato in via sperimentale ad un volontario di Seattle, una delle aree più colpite negli Usa.

La Svizzera dichiara lo stato di emergenza per la pandemia da coronavirus.

A Lampedusa ci sono 26 migranti in quarantena all’hotspot. Lo dice all’Adnkronos il sindaco Salvatore Martello. «E dopo la fine della quarantena lasceranno l’isola – dice – gli altri migranti arrivati nei giorni scorsi sono stati trasferiti subito in Sicilia».

Tre decessi su 10 con diagnosi di Covid-19 sono avvenuti in Italia: le 1.809 persone decedute nel nostro paese rappresentano infatti il 29,5% delle oltre 6.100 segnalate a livello mondiale. È quanto si apprende nell’aggiornamento «Coronavirus: quello che c’è da sapere», pubblicato dall’Istituto Spallanzani il 15 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. Siamo secondi solo alla Cina, con il 52,3% dei decessi (percentuale in diminuzione), ovvero 3.203. Dopo di noi l’Iran (10% di decessi) e la Spagna (2,2%).

La Baviera ha dichiarato lo stato di catastrofe. Lo ha annunciato il governatore del Land meridionale tedesco, Markus Soeder, spiegando che la misura «serve a rallentare la diffusione del coronavirus». Il provvedimento implica ampie restrizioni alla vita pubblica, con la chiusura di molti negozi e locali pubblici a partire da domani e da mercoledì. A sostegno dell’economia bavarese, vengono stanziati fino a 10 miliardi di euro. Ad oggi, nell’area sono registrati 886 casi di contagio e 4 decessi.