CoronaVirus: ecco cosa fare in casa con i bambini

La televisione non può essere l’unica soluzione per far trascorrere le giornate ai bambini che sono costretti a passarle in casa. Ecco allora alcuni consigli.

Cominciamo dal gioco quotidiano che potrebbe essere questo. Al lunedì si disegna la cosa più bella che si è fatta nel fine settimana, compreso lo sfondo del disegno così si impiega più tempo.

Se le cose belle sono state di più, ad ognuna dedichiamone uno.

Pubblicità Pubblicità

Al martedì giochiamo con i numeri. Si tira un dado e si disegnano tanti soggetti quanto sono i numeri usciti, da ripetere per 5 volte.

Il mercoledì si lavora sulle emozioni. Oggi mi sento… si fa il disegno e poi si racconta alla mamma il significato e la mamma dovrà prendere appunti di quanto raccontato.

Il giovedì utilizzando dei fogli a quadretti da 1 centimetro si possono costruire delle cornicette a piacere, pensando a quelle che si realizzavano a scuola.

Il venerdì leggiamo una storia e poi dividiamo il foglio in 4 per dividere in altrettante sequenze il racconto.

Il lavarsi le mani frequentemente può diventare un altro ( utile ) gioco anche questo da fare insieme ai genitori anche per non far perdere quell’idea di classe, di cose fatte insieme che i bambini hanno ancora vivo.

Pubblicità Pubblicità

Ottime anche le attività di manipolazione, su tutto preparare il pane o la pizza, con le quali il bambino oltre a divertirsi vede anche concretizzarsi il suo lavoro.

La cosa fondamentale è stare vicino ai nostri bambini e affrontare il tema del coronavirus senza drammatizzarlo, ma aiutandoli a capire perché la vita è cambiata, perché non si va più a scuola e si è smesso di frequentare gli amichetti. E’ necessario far uscire le loro emozioni, rassicurandoli.