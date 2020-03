Coronavirus, aumentano (di poco) i casi nelle Valli del Noce: sale a 42 il numero dei contagi

Italia: Paese “green” e leader delle rinnovabili Troppo spesso, l’Italia è abituata ad occupare gli ultimi posti nelle classifiche europee, alimentando i pregiudizi sul Bel Paese che in alcuni settori, quando vuole, sembra essere incredibilmente ed indubbiamente qualificato. Infatti, secondo il rapporto condotto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ( ISPRA) seguito poi da un’analisi dell’Agenzia Nazionale per l’Energia, […]

Mascherine fai-da-te: funzionano davvero? In un momento in cui è davvero difficile reperire mascherine chirurgiche per il viso al fine di proteggersi nel caso sia necessario uscire di casa per recarsi al lavoro, per uffici o al supermercato, dilagano sui social network innumerevoli tutorial riguardo alla creazione di mascherine per il viso. Ma sono utili per davvero? Bisogna dire […]

L’allenamento ai tempi del Coronavirus diventa “smart” Da qualche giorno l’effetto Coronavirus sembra aver drasticamente rallentato e sopratutto impigrito la vita della maggior parte degli italiani che, tra smart working e tavolo da pranzo sono costretti ad un periodo di quarantena forzata. Periodo, in cui le restrizioni alla libertà coinvolgono tutti gli aspetti considerati “normali” della vita, limitando gli spostamenti, la socializzazione, […]

Lussemburgo: Trasporti pubblici gratuiti per risolvere i problemi dell’ambiente e non solo Il problema del traffico nelle grandi città è una questione ormai nota ed estesa in tutto il mondo, che alimenta non solo inquinamento e strade caotiche ma anche i ritmi frenetici, alla estenuante ricerca del parcheggio perfetto provocando stress e tensioni inutili. Per questo, in Lussemburgo dove, ogni giorno il traffico automobilistico blocca le strade […]

Le Comunità cinesi del nord Italia raccolgono e donano materiale sanitario agli ospedali In un momento di grande difficoltà in cui l’ intero Stato italiano è stato interamente bloccato dall’emergenza Coronavirus diventando “zona rossa”, molte comunità cinesi del nord Italia si stanno muovendo per contribuire con grande generosità ed azioni concrete aiutando personalmente uno dei settori più duramente colpiti dal virus: la sanità. Nonostante alcune discriminazioni ricevute all’inizio […]

Covid-19: a Wuhan dimesso anche l’ultimo paziente! La speranza di sconfiggere il Covid-19 arriva proprio dal paese da cui è partita tutta questa epidemia: la Cina. Nelle ultime ore, infatti, è stato reso noto che anche l’ultimo paziente ricoverato a Wuhan è stato dimesso, i nuovi casi sono circa una ventina ed i 16 ospedali temporanei allestiti negli ultimi 70 giorni sono […]

Autostrade per l’Italia: 2020 – 2023 pronto un piano strategico per abbattere le emissioni Nell’ultimo decennio tra gli ormai conclamati problemi climatici e le rigide norme anti – inquinamento, tutto il settore dei trasporti ha subito importanti trasformazioni per riuscire a minimizzare l’impatto che le possibili emissioni automobilistiche possono avere sull’ambiente e sulla natura. I risultati di una tecnologia sempre più sviluppata hanno portato infatti ad una veloce evoluzione […]

Potere ai gatti: per egizi e vichinghi erano associati alle divinità Da secoli, i gatti sono i fidati compagni di vita degli uomini. Fieri, indipendenti, nobili: questi animali sono sempre stati al fianco dell’umanità. Nell’antico Egitto erano considerati sacri ed erano un simbolo di grazia e benevolenza nei confronti dell’uomo. «Tu sei il Grande Gatto, il vendicatore degli dei e il giudice delle parole, quelle che […]