conilprotocolloiononmollo è l’hashtag lanciato dalla Fai Cisl del Trentino per restare al fianco dei lavoratori

La Fai Cisl del Trentino lancia l’hashtag #conilprotocolloiononmollo per sensibilizzare le Imprese della filiera Agroalimentare a rispettare il protocollo siglato il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali. Il protocollo nasce per fornire importanti tutele anche ai Dipendenti della filiera Agroalimentare che in un momento delicato come questo sono chiamati a continuare a svolgere il proprio lavoro per garantire la produzione e gli approvvigionamenti dei generi alimentari di prima necessità in tutto il Paese.

«Ovviamente tutelare la salute dei Dipendenti è il nostro dovere – dichiara il segretario Fulvio Bastiani – perché se è vero che la filiera Agroalimentare deve continuare a produrre, risulta fondamentale ribadire che le Aziende debbano mettere in condizione i Lavoratori di operare in condizioni di sicurezza, per difendersi dalla diffusione del contagio del coronavirus. Qualora le imprese non riescano a garantire tutele o necessitino di tempo per adeguarsi, si dovranno ricorrere a periodi di fermo totale della produzione in modo tale da allinearsi in tempi» brevissimi alle direttive imposte.

Il segretario è comunque fiducioso che le Imprese facciano il loro dovere, «vogliamo ringraziare le Donne e Uomini della filiera agroalimentare che in un periodo di forte apprensione e reale emergenza, stanno continuando ininterrottamente a produrre per scongiurare la privazione di beni di prima necessità nelle case degli Italiani. La Fai Cisl del Trentino ora più che mai è al fianco dei Lavoratori del comparto ed esorta i propri associati o chiunque riscontrasse delle anomalie o avesse dei dubbi in merito all’applicazione del protocollo a rivolgersi ai nostri operatori in qualsiasi momento ai recapiti telefonici presenti sul sito web.»