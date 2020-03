Predazzo, Assessore Cia: «Irresponsabile convocare il consiglio comunale con l’emergenza CoronaVirus»

Il comune di Predazzo sembra non voler allinearsi alle disposizione del decreto Conte sulla lotta contro il coronaVirus.

La giunta di Predazzo ha convocato per mercoledì 16 marzo 2020 il consiglio comunale in piena emergenza coronavirus. Il decreto dello Stato vieta la convocazione dei consigli comunali di tutte le città e comuni a meno che non si tratti di deliberare su provvedimenti della massima urgenza.

Nei punti riportati nell’ordine del giorno non risulta esserci nulla che confermi la convocazione urgente di tutti i consiglieri in momento drammatico per tutta Italia e per il Trentino.

Oggi peraltro si è registrato il primo decesso da coronavirus nella valle.

Si tratta di una donna di 86 anni, di Soraga di Fassa. Il comune è stato richiamato dalle forze dell’ordine alcuni giorni fa per aver fornito delle indicazioni sulle regole da tenere durante l’emergena coronaVirus piuttosto estemporanee per non dire completamente errate. Il comune di Predazzo pare recidivo in tal senso. Sotto carnevale, dopo la prima ordinanza del governatore Fugatti che vietava qualsiasi evento, il comune aveva comunque deciso di procedere con la festa di carnevale organizzandola al chiuso. Pare che per questo il comune abbia ricevuto una sanzione.

Sul quanto successo abbiamo sentito telefonicamente l’assessore regionale agli enti locali Claudio Cia: «È da irresponsabili convocare un consiglio comunale tanto più che all’ordine del giorno non mi risultano atti improrogabili e e di vitale urgenza. Inoltre questo mi sembra poco rispettoso del instancabile lavoro di quanti in prima linea – amministratori provinciali, sanitari e forze dell’ordine – stanno lavorando mettendo a rischio anche la loro incolumità per prevenire la diffusione e curare le complicanze di questa infezione virale. Se noi come amministratori chiediamo ai cittadini di rispettare le ordinanze e i decreti, dobbiamo mostrare altrettanto rigore nell’applicarli altrimenti non aspettiamoci di essere riconosciuti punto di riferimento credibile in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo».

Predazzo non sarebbe comunque l’unico caso: «So di altri comuni che avevano convocato i rispettivi consigli comunali che però di fronte alle direttive nazionali e provinciali – aggiunge l’assessore- hanno revocato l’incontro istituzionale. Invito a contemperare responsabilmente il rispetto delle disposizioni di sicurezza sanitaria impartite dallo stato e dalla provincia in modo da non esporre i propri cittadini, compreso i consiglieri comunali, a inutili rischi».

