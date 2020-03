Positivo al Coronavirus il calciatore trentino della Sampdoria Fabio Depaoli

Sale a otto il bilancio dei calciatori positivi all’interno della Sampdoria. Nonostante il riserbo della società, Depaoli e Bereszynsky hanno deciso di avvisare via social di essere loro ad aver contratto il virus. Depaoli, classe 1997 è nato e cresciuto a Riva del Garda

Gli altri calciatori noti sono Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby. Oltre agli atleti è stato contagiato anche il medico sociale del club Amedeo Baldari.

Anche altre squadre devono fare i conti con il Coronavirus. Oltre al noto caso di Rugani, giovane difensore della Juventus, nella Fiorentina sono emerse tre positività: Cutrone, Vlahovic e Pezzella.

Fortunatamente tutti gli atleti colpiti sono in buone condizioni e si trovano nelle proprie abitazioni.

Tutte le squadre che stanno scoprendo di avere al loro interno degli atleti contagiati erano scese in campo domenica scorsa per i recuperi della 26esima giornata. Con il senno di poi è stata una mossa scellerata.

La Lega Calcio spera che si torni a giocatore per i primi di maggio. I danni derivanti da un campionato annullato sarebbero enormi: si parla di 600/700 milioni di euro.

Se si dovesse riprendere per i primi di maggio, e giocando sia di domenica che di mercoledì, si terminerebbe prima del 30 giugno, e cioè prima della scadenza dei contratti. Per andare oltre il 30 giugno servirebbe un decreto ministeriale.

In Europa sono stati sospesi quasi tutti i campionati. Si gioca solo in Turchia (a porte chiuse), in Russia, in Serbia, in Ucraina e a Cipro. E’ stata inoltre annullata l’amichevole fra Italia e Germania. La Uefa ha sospeso anche le competizioni europee (Champions League ed Europa League).

Non è ancora arrivata l’ufficialità ma la decisione della Fifa, su pressione dei vari club, sarebbe quella di far slittare l’Europeo al 2021 in modo da far terminare i vari campionati nazionali e le coppe europee.

Nel frattempo anche nei campionati esteri si è dovuto fare i conti con il Coronarivus. Ieri è risultato positivo al tampone il difensore centrale del Paderborn Luca Kilian. Il tedesco va ad aggiungersi al centrocampista del Chelsea Hudson Odoi, all’allenatore dell’Arsenal Arteta e ai tre calciatori del Leicester i cui nomi non sono stati rivelati.