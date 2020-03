Polverizzato ieri il record de «La Voce del Trentino»: superati i 309 mila lettori e le 459 mila pagine lette in 24 ore

È come il ciclista che vince una tappa importante del giro d’Italia e viene a sapere della grave caduta del compagno di squadra, oppure la squadra di calcio che vince la partita ma perde il suo leader per infortunio.

È successo anche a noi. Ieri le nostre due testate hanno polverizzato tutti i record di lettori e pagine lette. Ma di questo non siamo riusciti a gioirne per nulla.

Il pensiero va al drammatico momento che la nostra comunità sta vivendo, ai molti malati che in questo momento rischiano la vite ed alle loro famiglie che non sanno nulla e passano momenti di speranza e fede alternati con la disperazione e o sgomento.

In mezzo gli organi d’informazione, quelli del Web che sono improvvisamente diventati il primo avamposto della comunicazione più veloce, completa, incisiva e territoriale.

A comprare i giornali cartacei non esce ormai più nessuno. Le televisioni non possono riportare tutte le notizie per mancanza di spazio e risorse umane. Rimane solo il web che in tempo reale può raggiungere chiunque.

Da ormai 5 giorni la nostra redazione pur lavorando da casa sta rispondendo a centinaia di e-mail (redazione@lavocedeltrentino.it) e di messaggi whatsApp (3922640625) dei lettori che chiedono informazioni di ogni tipo, che sono preoccupati, che chiedono aiuto, oppure che segnalano reati e comportamenti scorretti da parte di qualche concittadino. Siamo in Trincea e lo saremo fino alla fine.

Domenica, capendo la situazione che vedeva i lettori e le pagine lette salire costantemente avevamo deciso di spostare i giornali su un server molto più potente e sicuro in grado di offrire un servizio migliore ai nostri lettori. Avevamo visto giusto perché da martedì i nostri giornali sono letti mediamente da 110 mila lettori ogni giorno.

Ieri le due testate legate al gruppo editoriale di Cierre Edizioni hanno polverizzato tutti i record dalla loro nascita.

Nella giornata di ieri 14 marzo 2020 la Voce del Trentino ha raggiunto in sole 24 ore 459.225 pagine lette (sotto il report di Google Analytics).

Nella sola giornata di sabato infatti sono stati 309.791 i lettori che hanno sfogliato oltre 450 mila pagine grazie a quasi 357 mila sessioni.

La punta record della giornata è stata raggiunta con 4.387 lettori collegati nello stesso momento alla testata nel primo pomeriggio. (report sotto)

Sono inoltre migliaia gli iscritti alla nostra Newsletter giornaliera gratuita che invia per 3 volte al giorno in tempo reale oltre 50 notizie realizzate dai quasi 30 collaboratori dislocati su tutto il territorio.

La voce di Bolzano ha invece raggiunto ieri 107.044 lettori che hanno sfogliato 151.446 pagine. (vedi report analytics sotto)

Una sola richiesta ai nostri lettori: contattateci per delle informazioni e segnalazioni serie ed inviatele in una sola e-mail. Ci scusiamo inoltre se non abbiamo potuto rispondere a tutti. Cercheremo comunque di farlo in futuro.

«Siamo a disposizione h24 per tutte le richieste – afferma l’amministratore delegato di Cierre Edizioni ed editore delle due testate Roberto Conci (foto) – dobbiamo far fronte anche noi ad una drammatica emergenza che mai nessuno si sarebbe nemmeno lontanamente immaginato di vivere nella propria vita. Faremo anche noi la nostra parte per quanto riguarda l’informazione e la comunicazione. Non posso che ringraziare tutti i nostri lettori che si sono molto affezionati alle nostre due testate ed anche a tutti i collaboratori che hanno capito la situazione e che si sono messi a disposizione pur dovendo lavorare da casa. A volte succede che raggiungi dei grandi obiettivi e non riesci a gioirne, oggi è successo questo. Ma sono sicuro che fra un paio di settimane se tutti faranno la loro parte tutto il Trentino potrà meritatamente festeggiare un nuovo grande inizio. L’unico appello accorato che faccio è di rimanere tutti a casa e rimanere tutti uniti.»