Passeggiate e attività sportive: sono consentite?

Il sunto del nuovo decreto emanato dal presidente del consiglio dei ministri (d.p.c.m) per fronteggiare l’emergenza Coronavirus è: «cercate di restare a casa il più possibile».

Da quanto letto nel decreto in questione e dalle risposte alle domande fatte ai ministeri emerge il fatto che si possa uscire rigorosamente da soli per andare al lavoro, per motivi di salute e per l’acquisto di beni di prima necessità; è comunque sempre necessaria l’autocertificazione.

Queste regole devono essere rispettate anche per gli spostamenti che avvengono all’interno del comune di appartenenza.

Pubblicità Pubblicità

E’ consentito anche l’utilizzo della bicicletta per i motivi di necessità ma è fortemente sconsigliato, non tanto per il rischio di maggiori contagi, ma per evitare che ci siano incidenti che potrebbero occupare posti letto in rianimazione già scarsi. È vietato inoltre inforcare qualsiasi bicicletta da corsa.

Per quanto riguarda le passeggiate, sono consentite purché si cammini da soli ed evitando ogni sorta di assembramento.

Pubblicità Pubblicità

«È giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e deve essere fatta in solitudine.» cita il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non è quindi necessaria la giustificazione in caso di attività sportiva ma nel caso in cui venisse chiesta dall’agente potrà essere fornita sul momento.

Inoltre è molto importante restare vicino a casa; è per esempio consentito andare a comprare il giornale o portare a spasso il cane ma non è consentito recarsi fuori comune o andare troppo lontani da casa (per esempio da Trento andare sul monte Bondone, oppure a Ravina o a Mattarello).

E’ impensabile recarsi nella casa delle vacanze o andare a trovare amici per quanto stretti e fidati essi siano.