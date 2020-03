Mezzolombardo: «Al mio paese la spesa è troppo cara», denunciato 18 enne trovato fuori dal suo comune di residenza

Ieri pomeriggio nuovo caso di contravvenzione alle regole per il contenimento del CoronaVirus.

Gli agenti della Polizia Locale della Rotaliana durante un controllo sulle attività commerciali e sulle autovetture hanno bloccato un 18 enne nel paese di Mezzolombardo intento ad ansare a fare la spesa in un supermercato.

Identificato, il 18 enne era residente a Salorno. Ricordiamo che è possibile muoversi in un altro comune solo per comprovata urgenza sanitaria o per lavoro.

Pubblicità Pubblicità

Piuttosto divertente la spiegazione che il giovane ha motivato agli agenti per lo spostamento fuori comune.

Il 18 enne infatti si è giustificato dicendo che nel suo paese i prezzi degli alimenti erano troppo alti e che quindi ha preferito spostarsi a Mezzolombardo a fare acquisti.

Pubblicità Pubblicità

Gli agenti in modo paziente hanno spiegato al giovane che il suo comportamento non era fra quelli di «comprovata urgenza».

Il giovane è stato poi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato (Art 650 cp) di inottemperanza agli ordini dell’autorità.