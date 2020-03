Lotta al coronaVirus: 12 stranieri e un’italiana denunciati: A Rovereto rissa in corso Rosmini

Continuano i controlli della Polizia di Stato per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Nella sola giornata di ieri sono state denunciate, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, art 650 c.p., in relazione ai D.L. ed ai DCPM emanati per l’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19, altre 13 persone.

La Volante a Trento ha denunciato tre stranieri che, senza alcun motivo, passeggiavano lungo via Brennero; sempre la Volante ha denunciato altri due stranieri che correvano lungo la ciclabile.

Tutti venivano segnalati alla A.G. per violazione dell’art. 650 c.p..

A Rovereto, personale del Commissariato di P.S. ha denunciato una italiana e due stranieri per rissa e violazione dell’art. 650 c.p.. I tre, nel pomeriggio di ieri, in via Rosmini, si sono affrontati con calci e pugni per futili motivi.

L’intervento della Volante del Commissariato dopo aver evitato l’aggravarsi della situazione ha denunciato i tre per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, art 650 c.p., in relazione ai D.L. ed ai DCPM emanati per l’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19 e per rissa. Sempre a Rovereto è stato denunciato per violazione dell’art. 650 un marocchino che aveva creato delle difficoltà al POLI.

A Riva del Garda gli Agenti del Commissariato, hanno denunciato, per violazione dell’art. 650 c.p., quattro extracomunitari, fermati da una pattuglia duranti i posti di controllo in direzione Limone del Garda. I quattro, tutti a bordo di una sola autovettura e fuori dal comune di residenza, si erano giustificati affermando di dover andare a fare la spesa

«In queste difficili giornate – commenta il vice Questore Salvatore Ascione, portavoce del Questore – registriamo da un lato che la maggior parte dei cittadini ha consapevolezza del problema ed adotta misure adeguate per frenare il diffondersi del virus, ma dall’altro, allo stesso modo, il ripetersi di comportamenti gravi e pericolosi di pochi per l’intera collettività che non possono essere tollerati».