Il Bike Sharing sbarca a Mattarello, Gardolo e Villazzano

Il Comune di Trento ha annunciato la realizzazione di dieci stazioni di bike sharing, che si sommeranno alle trentadue già presenti.

Questa volta verranno toccati anche i sobborghi di Villazzano, Gardolo e Mattarello.

Il servizio di bike sharing sarà presente a Mattarello in piazza Quintilio Perini o nell’adiacente parcheggio pubblico, a Villazzano presso il Centro Sportivo e il parcheggio della stazione ferroviaria FS mentre a Gardolo in Via Caneppele o al parco pubblico di Roncafort.

Pubblicità Pubblicità

L’intervento partirà dall’autunno prossimo e verrà realizzato in parte dalla Provincia e in parte dall’Amministrazione Comunale.

La Provincia provvederà all’acquisto e all’allestimento delle colonnine e delle biciclette, mentre l’Amministrazione Comunale metterà a disposizione le aree e curerà l’allacciamento elettrico.

Pubblicità Pubblicità

Gli altri punti in cui saranno presenti le colonnine del bike sharing sono: via Menguzzato (c/o intersezione viale Verona), via della Malpensada (c/o parcheggio studentato), via Gorizia (c/o intersezione piazza Vicenza), Largo Medaglie D’oro (c/o rotatoria ospedale S. Chiara), via Fersina (c/o BLM Group Arena) e via Perini (c/o intersezione via Mattioli).

Il vicepresidente della circoscrizione di Mattarello Daniele Postal nel documento “Mobilità elettrica a Mattarello” ha proposto che il bike sharing venga esteso anche al centro abitato o ad altri punti strategici.

Mattarello è infatti attraversata dalla ciclabile che arriva direttamente in città e che viene usata quotidianamente da coloro che si recano a Trento per motivi di lavoro o di studio.