Emergenza Coronavirus, domani operai in sciopero all’Ebara di Cles

I lavoratori dell’Ebara incrociano le braccia: domani, lunedì 16 marzo, sarà sciopero per 8 ore.

In un momento assai delicato per tutto il Paese, anche i dipendenti delle industrie non soggette agli obblighi di sospensione dell’attività sono spaventati. È il caso, ad esempio, delle fabbriche metal-meccaniche trentine.

Dopo le proteste in questi giorni alla Mariani di Rovereto, alla Metalsistem e alla Dana di Arco, domani sarà l’Ebara di Cles a fermarsi.

In particolare, il timore dei lavoratori è di venire infettati e di trasmettere poi il virus a familiari magari anziani o ammalati.

Per questo, anche i dipendenti della sede clesiana dell’Ebara, riconosciuta come uno dei più grandi centri in Europa nella produzione di pompe in acciaio inossidabile stampato, hanno deciso di aderire allo sciopero.

“La preoccupazione cresce di ora in ora con l’aumento dei casi di contagio – spiega Manuela Terragnolo, segretaria della Fiom del Trentino –. Le fabbriche non sono sufficientemente sicure e la salute degli operai non può passare in secondo piano di fronte alle ragioni del profitto. È ora di fermarsi in tutte le produzioni non essenziali”.