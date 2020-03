Coronavirus: nelle Valli del Noce toccata quota 39 contagi

Numeri ancora in crescita per quanto riguarda i casi positivi al Coronavirus nelle Valli di Non e di Sole.

Ad oggi i contagiati sono complessivamente 39, di cui 11 in Val di Non e 28 in Val di Sole. Più 13 contagi, dunque, rispetto alla giornata di ieri, quando si contavano in tutto 26 casi.

Nello specifico, per quanto riguarda i Comuni nonesi e solandri, le persone risultate positive al Covid-19 sono: 3 di Predaia, 3 di Cis, una di Sanzeno, una di Sfruz, 3 di Ville d’Anaunia, una di Malé, una di Mezzana, una di Peio, una di Pellizzano, una di Terzolas, una di Dimaro Folgarida, 7 di Commezzadura, 15 di Vermiglio.

In tutta la Provincia di Trento, invece, i contagiati (alle 14 di oggi) sono 378 (più 117 rispetto a ieri). Il governatore Fugatti ha specificato che a 254 di questi casi è stato effettuato il tampone, mentre 124 casi vengono considerati positivi (senza tampone) perché manifestano i chiari sintomi del Coronavirus e rientrano nella cerchia di contatti delle persone contagiate.

Come previsto, dunque, e come ripetuto più volte dal governatore Fugatti in questi giorni, la crescita dei casi è continua e non si arresterà nel brevissimo periodo. Occorre avere pazienza.

I dati ufficiali di oggi sono stati resi noti dalle autorità provinciali durante l’appuntamento quotidiano con la videoconferenza ancora in corso nel palazzo della Provincia.

Nella giornata di ieri sono stati riscontrati i primi casi nei Comuni nonesi di Sanzeno e Sfruz. I sindaci Paolo Pellizzari e Andrea Biasi hanno rivolto un pensiero alle persone risultate positive e un appello ai cittadini.

“La persona sta bene e si trova a domicilio presso la sua abitazione – ha scritto Pellizzari sulla pagina Facebook del Comune di Sanzeno –. Ora più che mai tutti noi dobbiamo attenerci scrupolosamente alle regole dallo Stato e dalla Provincia. Solo uniti possiamo farcela. Ognuno deve fare la sua parte”.

“Ognuno di noi deve fare il possibile per evitare il diffondersi di questo virus – si legge invece nella lettera del sindaco Biasi –. Nel limite del possibile rimanete a casa, limitate gli spostamenti ai casi strettamente necessari e non vi affollate nei luoghi pubblici. Cerchiamo di tutelare la salute nostra e di chi ci sta vicino”.