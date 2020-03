CoronaVirus: La Portela, il quartiere dove la legge non esiste

Per tutti, ma non loro. Per gli spacciatori non valgono le regole di non allontanarsi dalla propria dimora, nel caso in cui dovessero averla, di mantenersi a distanza di almeno un metro dalla persona che si ha di fronte e di evitare di dare la mano, abbracciarsi e baciarsi.

Loro no, loro possono infrangere la legge due volte, spacciando prima e non seguendo le regole contro il contenimento del temuto coronavirus, dopo.

Per gli abitudinari frequentatori della Portela le regole che valgono per tutti gli abitanti di Trento, per loro non hanno valore.

S’incontrano, si baciano e si abbracciano e pianificano i loro traffici uno vicino all’altro.

Del resto il momento è critico, in giro c’è molta meno gente del solito e quindi è decisamente più facile essere intercettati dalle forze dell’ordine.

Di certo, dal momento che il quadrilatero della Portela non può essere equiparato ad una residenza, quasi certamente sarebbero tutti fuori posto.

Se venissero controllati come lo sono tutti gli altri cittadini, con molte probabilità se ne vedrebbero delle belle.

O meglio si avrebbero gli stessi riscontri avuti in altri controlli di Polizia: clandestini, pene in sospeso da scontare, possesso di droga per spaccio.

Già, i controlli, solo che a questi soggetti nessuno li fa anche perché per farli, sarebbe necessario un dispiegamento di forze che in queste concitate giornate, difficilmente sarebbe disponibile.

Ed allora anche come lo spaccio alla Portela entra in quello spazio di tolleranza, dove tutto è -ingiustamente – permesso.

Però in un periodo di rinunce, di paura diffusa che innesca una forte tensione sociale, palesi ingiustizie come quelle che abbiamo documentato, potrebbero portare a situazioni di altissima tensione.

Un commento? “Che dire della totale assenza di controlli ai money transfer dove non viene rispettata alcuna regola (distanza minima fra clienti, afflusso contingentato, misure igieniche minime…) e lo stesso vale per i negozi di alimentari etnici dove permane una situazione di precarietà igienica. Tanto più in un momento delicato come questo di grave emergenza sanitaria i controlli dovrebbero essere più stringenti e più incisivi, come chiediamo da anni. Ma è più comodo prendersela con una cittadina che va a fare la spesa”.