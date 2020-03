CoronaVirus: In Trentino 117 nuovi casi, il bilancio sale a 6 morti

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri 117 casi di coronaVirus che portano il bilancio totale a 378 con 5 persone guarite.

269 persone sono isolate presso il proprio domicilio, 68 nel reparto infettivi del santa Chiara di Trento, e 6 in terapia intensiva a Rovereto e 15 nel reparto alta intensità

Sono conteggiati anche i casi con sintomi, ma non ancora risultati positivi al virus. L’età media dei soggetti in rianimazione è alta ad eccezione del caso di un 51 enne

Queste persone sono però state a stretto contatto con la persona poi risultata positivo. Sale purtroppo anche il bilancio dei decessi. Oggi ci sono stati 4 morti

Si tratta di una donna di 86 anni di Bezzecca che era stata ricoverata ad Arco ieri mattina e che è deceduta stamane.

La sua situazione era aggravata da un quadro clinico già grave. È deceduto Padre Angelico il frate di Trento che aveva portato in pellegrinaggio i 32 fedeli che hanno nel loro ritorno portato di fatto il coronavirus in Trentino. Era il primo caso trovato positivo in provincia.

Morta anche una persona di 86 anni, di Soraga di Fassa, un 87 enne di Pinzolo e una persone di Ledro di 86 anni.

Il governatore ha spiegato che sono stati implementati i posti della rianimazione che è stata portata a 75. 62 invece i posti ricavati nell’alta intensità e altri 24 di pneumologia

Il commissariato del governo di Trento ha confermato che si controlleranno i caselli autostradali per bloccare i turisti che hanno qui le seconde case e che stasera ripartiranno per ritornare qui venerdì prossimo. «Ebbene, qui non torneranno più a farsi nessun giorno di vacanze» ha detto Fugatti.

Bordon ha precisato che in settimana dovrebbero arrivare un milione di mascherine. Il dottor Ferro ha spiegato che anche la provincia di Trento potrebbe seguire il modello Veneto, cioè fare dei tamponi davanti ai supermercati. «Purtroppo però la persona assiomatica non risulta mai positiva al tampone, quindi si rischia di mettere in campo delle risorse per nulla»

C’è il caso della casa di Riposo di Bezzecca che ospita 22 casi di positività, molti dei quali legati al personale sanitario. L’eremo di Arco invece ha 30 casi di coronavirus.

«Sono sempre le strutture vicine al confine della Lombardia ad essere interessate da molti casi ci coronavirus purtroppo» – ha spiegato Ferro

La conclusione è toccata al Governatore Fugatti che commosso ha detto: «Fra i due morti ci sono anche due preti, voglio pensare che insieme agli altri 4 deceduti preghino per noi e ci aiutino ad uscire da questo momento drammatico della nostra vita»