Violazione prescrizioni coronavirus: denunciate due persone nelle Giudicarie

Nel pomeriggio odierno, gli agenti della Polizia Locale delle Giudicarie durante gli straordinari servizi di controllo del territorio su persone e mezzi in transito, con particolare riguardo al rispetto delle norme emanate in relazione al contrasto della diffusione del COVID-19, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Trento 2 persone per violazioni relative all’inosservanza delle misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

In particolare, le due persone, rispettivamente un 42 enne ed un 33 enne residenti ad Ospitaletto (BS) sono stati intercettati a bordo di un autovettura nell’abitato di Stenico in Giudicarie Esteriori senza avere, neppur lontanamente, un valido motivo tra quelli contemplati nel DPCM.

Ai due giovani è stato inoltre ordinato l’immediato allontanamento dal territorio.

Pubblicità Pubblicità