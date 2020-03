Val di Sole: attivato il servizio “Resta a casa, passo io”. Da lunedì chiusi tutti i Centri Raccolta Materiali della valle

Anche la Comunità della Val di Sole, in collaborazione con il Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, ha attivato il servizio “Resta a casa, passo io”.

Per rallentare l’epidemia di Coronavirus bisogna evitare le occasioni di contagio: si tratta di una regola che vale per tutti, e in particolar modo per le persone anziane di età superiore ai 75 anni, per chi ha malattie croniche o ha le difese immunitarie debilitate, perché in questi casi il rischio di avere conseguenze gravi è maggiore.

È necessario quindi garantire la possibilità di stare a casa. Se queste persone (o coppie) sono sole e non hanno una rete di familiari a cui fare riferimento, è necessario organizzare e fornire risposte a domicilio per le necessità impellenti quali la spesa, i farmaci o il supporto telefonico.

Pubblicità Pubblicità

Il servizio è rivolto proprio a chi è privo di una rete familiare, ha un’età superiore ai 75 anni, è affetto malattie croniche o ha le difese immunitarie debilitate, ma anche a persone impossibilitate ad uscire.

Per questo motivo e per far fronte alle diverse esigenze è attivo il numero di telefono diretto del Servizio Sociale della Comunità (0463.903757) dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì, oltre alla mail assistenza@comunitavalledisole.tn.it dedicata alla raccolta delle richieste.

Pubblicità Pubblicità

Dopo aver raccolto e verificato le richieste, verrà attivata la rete territoriale per fornire una risposta il più presto possibile. Le richieste potranno essere molteplici, ma al momento bisogna rispondere ai bisogni di prima necessità quali spesa, farmaci, sostegno e supporto nell’affrontare la solitudine.

Anche il Servizio Politiche Sociali della Provincia sostiene il lavoro del territorio, attraverso l’attivazione di un recapito telefonico (0461.495244) dalle 8 alle 20, sette giorni su sette, al fine di raccogliere richieste e ricondurle al territorio.

Oltre alla preziosa azione delle amministrazioni comunali, che hanno attivato sui loro territori servizi di aiuto, lavorano all’iniziativa “Resto a casa, passo io” gli operatori domiciliari della Comunità, il Gruppo Nuvola della Valle di Sole, la Fondazione Ugo Silvestri di Malé, la Croce Rossa Italiana Gruppo della Valle di Sole e alcune cooperative sociali che operano sul territorio.

CHIUSI TUTTI I CRM DELLA VALLE – Al fine di evitare occasioni di contagio e rallentare l’epidemia di Coronavirus, a partire da lunedì prossimo 16 marzo fino a nuove disposizioni in merito, tutti i Centri Raccolta Materiali della valle resteranno chiusi.