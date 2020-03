Sindacati e Imprese firmano il Protocollo Coronavirus, Bastiani (Fai Cisl): «Se le Aziende Agroalimentari Trentine inadempienti non si adegueranno immediatamente, siamo pronti a scioperare!»

Dopo l’ufficialità della firma del protocollo tra Governo e Parti Sociali in cui si afferma il principio della continuità del lavoro, solo se fondata sul diritto alla salute e alla sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, il Segretario Generale della Fai Cisl del Trentino Fulvio Bastiani (foto)riferisce: «Siamo ben consapevoli che le aziende del settore agroalimentare non si possono fermare ( fermo restando che bisognerebbe capire quali siano i beni effettivamente di prima necessità ) ma stiamo vigilando affinché le realtà della filiera presenti in Trentino, rispettino tutte le norme previste dal Protocollo per la tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori».

Per contrastare la diffusione del virus covid-19 nei luoghi di lavoro le Imprese inadempienti dovranno predisporre periodi di sospensione della produzione e delle attività per “sanificare” ed apportare tutti i correttivi necessari.

Si dovrà altresì concordare, in caso di parziale applicazione, una nuova gestione degli orari sino a quando gli interventi di messa in sicurezza nei luoghi di lavoro non saranno ultimati, fornendo tutti gli strumenti di protezione previsti dal Kit sicurezza citato nel Protocollo.

In attesa del nuovo decreto del Governo che conterrà sicuramente oltre ai provvedimenti per il sostegno al reddito anche delle nuove misure a favore della conciliazione lavoro-vita familiare (con l’estensione dei congedi parentali ) le Aziende anche del settore agroalimentare, se non già fatto, dovranno rendersi disponibili a concedere permessi e ferie ai Dipendenti con problemi nella gestione familiare, vista e considerata la prolungata chiusura delle scuole.

«Ora non ci sono più scuse! La Fai Cisl del Trentino – aggiunge Bastiani – nel caso verificasse il mancato rispetto di questo protocollo, è pronta a proclamare lo sciopero nelle realtà inadempienti, per tutelare la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori! Vogliamo al contempo elogiare il grande senso di responsabilità dimostrato fino ad ora da tutti i lavoratori del comparto agroalimentare, nessuno escluso, chiamati a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire l’approvvigionamento dei generi alimentari in questo periodo di emergenza nazionale, ringraziando in particolare le lavoratrici occupate in gran numero nelle sale di lavorazione della frutta che oltre ad essere giustamente preoccupate per se, sono anche in ansia per i propri figli, nipoti e genitori anziani. La Fai Cisl del Trentino è al vostro fianco e sempre operativa e raggiungibile ai contatti telefonici».

Sul sito web della fai Cisl Trentino è stata creata in proposito una apposita sezione dedicata al CoronaVirus