Rovereto: 29 enne del Mali arrestato per spaccio di droga

La Polizia di Stato, impegnata in modo significativo in questi giorni per far comprendere e rispettare le norme per il contrasto alla diffusione del coronavirus, non viene meno però alla sua costante e capillare attività investigativa e di controllo del territorio.

In particolare, gli uomini del Commissariato della Polizia di Stato di Rovereto, nel corso della loro attività investigativa, incrociando elementi informativi acquisiti in costanti servizi di perlustrazione e controllo del territorio, ponevano la loro attenzione su un cittadino maliano di 29 anni, regolarmente residente in città, fortemente sospettato di effettuare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Fermato nei giorni scorsi nei pressi di un parcheggio pubblico, è stato trovato in possesso di ben 37 dosi di eroina e cocaina, già pronte per lo spaccio in mini involucri di nylon e 250 Euro ritenuti profitto dell’attività illecita.

Pubblicità Pubblicità

Escludendo il mero uso personale di un così rilevante quantitativo di droga, lo straniero è stato tratto in arresto e denunciato alla Procura della Repubblica di Rovereto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Pubblicità Pubblicità