Lavis, tutti i parcheggi sono liberi fino al 26 marzo. Chiusi invece parchi e giardini

Vista la situazione di emergenza legata al Coronavirus, l’amministrazione comunale di Lavis ha deciso che su tutto il territorio del Comune, fino al 26 marzo prossimo, tutti gli stalli soggetti a pagamento e a limitazioni orarie su area pubblica saranno fruibili gratuitamente e senza limiti di sosta oraria.

Sarà quindi possibile parcheggiare liberamente anche nelle strisce blu e in quelle bianche (solitamente con disco) senza vincoli di orario.

CHIUSI PARCHI E GIARDINI – Al fine di evitare assembramenti e affollamenti, è stata inoltre ordinata la chiusura di parchi pubblici e giardini recintati, ma è in vigore anche il divieto di accesso a parchi, giardini e aree verdi non recintate.

RESTA A CASA, PASSO IO – La Comunità Rotaliana-Königsberg, in collaborazione con la Provincia, ha dato vita al servizio “Resta a casa, passo io” per fornire risposte a domicilio garantendo cibo, farmaci o supporto telefonico.

Il servizio è rivolto a persone senza rete familiare, con più di 75 anni, malattie croniche, difese immunitarie debilitate o impossibilitate ad uscire.

Per Lavis il numero da chiamare è lo 0461.241988.

SITUAZIONI DI DIFFICOLTÀ MONITORATE – Nella mattinata di oggi il sindaco Andrea Brugnara e la giunta hanno diffuso attraverso la pagina Facebook del Comune di Lavis un comunicato per far sapere alla cittadinanza che le situazioni di difficoltà vengono costantemente monitorate.

“Molti di voi in questi giorni difficili hanno dato la propria disponibilità a collaborare con attività di volontariato per far fronte alle necessità delle persone più deboli – si legge nella nota –. Questo dimostra che la nostra comunità ha un cuore grande! Nel ringraziarvi tutti calorosamente, vi informiamo che le situazioni di difficoltà sono monitorate e sotto controllo e che è in essere una collaborazione del Comune con la Comunità Rotaliana – Konigsberg, la Caritas e le Associazioni di Protezione Civile. Queste ultime, in quanto appositamente formate, sono le uniche alle quali, in questa fase, ci possiamo rivolgere”.

“Siamo convinti – si legge in conclusione – che la solidarietà e la disponibilità di ognuno di noi saranno armi vincenti tanto in questo grave momento quanto per un ritorno alla normalità”.