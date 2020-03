Coronavisrus, Fsp Polizia: “L’incredibile vicenda avvenuta a Trento. Professionalità dei poliziotti, pericoli che incontrano e timore del rischio emulazione. Ora per chi viola regole ammende salatissime e richiesta dei danni”

Ricapitoliamo qui una vicenda che ad oggi ha dell’incredibile e viene riproposta dall’inizio alla fine nel video

Il fatto è successo a Trento ieri: la folle pretesa arriva da un ciclista partito da Rovereto e fermato ieri a Trento da una pattuglia della polizia, in osservanza del decreto governativo sulla prevenzione da contagio Covid-19.

Alla richiesta di spiegazioni documentate da parte degli agenti lo strano soggetto, privo di documenti di riconoscimento, comincia a delirare fornendo un foglio di autocertificazione compilato in maniera del tutto anomala. Alla minaccia di denuncia dei poliziotti risponde in modo arrogante: «Sono il mio legale rappresentante, mi difendo da solo. Non sono cittadino amministrato dallo Stato italiano. Questo decreto è una bufala e non lo accetto“, avrebbe ribadito ai poliziotti».

Sono seguite minacce per abuso di potere e sequestro di persona. I poliziotti, vista la situazione, hanno saputo mantenere la calma fino alla fine.

L’uomo è stato portato in Questura e (diversamente da quanto poi sottolineato in finale di video dal ciclista) è stato denunciato a piede libero per violazione del Dpcm 11 marzo 2020.

L’uomo secondo le prime segnalazioni sarebbe un medico sportivo che insegna in alcuni istituti di Rovereto. È conosciuto anche per l’organizzazione di corsi online legati alla tematica del benessere. Arrivano anche notizie di brutti e minacciasi comportamenti tenuti dallo stesso lungo la ciclabile.

In un caso, un testimone afferma di essere stato minacciato di morte dal sedicente ciclista.

«Una situazione surreale – spiega Valter Mazzetti, Segretario Generale dell’Fsp Polizia di Stato, – a mio avviso dovuta all’incredibile distacco di alcuni soggetti dalla realtà, con atteggiamenti irresponsabili, incivili e altamente dannosi per la collettività. Un ciclista roveretano giunto a Trento in bicicletta ha trattenuto una pattuglia per due ore con le sue farneticazioni, ha esposto i poliziotti a ulteriori rischi perché non era chiaro se fosse o meno portatore del virus, ha creato un danno ingente alla cittadinanza. Bisogna elogiare la calma e la pacatezza degli operatori che, già esposti a rischi notevoli ma indefessi nell’adempimento del dovere, affrontano in questo periodo ogni genere di difficoltà per il bene della comunità. Esserci sempre è un motto che racchiude una realtà, una garanzia per i cittadini. E sono proprio i cittadini a subire il menefreghismo di chi non ha remore a mettere la loro salute a rischio ulteriore. La cittadinanza sta rispondendo bene alle prescrizioni date, ma chi fa sicurezza teme sempre il rischio emulazione quando accadono cose così sfacciatamente contrarie alle regole. Siamo convinti che oltre a quanto già previsto in termini di ammende e denunce, certi soggetti che contravvengono alle disposizioni dell’autorità in un momento così delicato ed eccezionale debbano essere oggetto di sanzioni amministrative pesantissime e anche chiamati a rifondere i danni alla collettività in sede civile».