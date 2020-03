Coronavirus, numeri ancora in crescita nelle Valli del Noce: sale a 26 il numero dei contagi

Sono ancora in crescita i casi positivi al Coronavirus nelle Valli di Non e di Sole.

Ad oggi i contagiati sono complessivamente 26, di cui 7 in Val di Non e 19 in Val di Sole. Più 9 contagi, dunque, rispetto alla giornata di ieri, quando si contavano in tutto 17 casi.

Nello specifico, per quanto riguarda i Comuni nonesi e solandri, le persone risultate positive al Covid-19 sono: 2 di Predaia, 2 di Cis, una di Sanzeno, una di Sfruz, una di Ville d’Anaunia, una di Terzolas, una di Dimaro Folgarida, 6 di Commezzadura, 11 di Vermiglio.

Pubblicità Pubblicità

In tutta la Provincia di Trento, invece, i contagiati (alle 14 di oggi) sono 261 (più 88 rispetto a ieri). Come ripetuto più volte dal governatore Fugatti, la crescita dei casi, con ogni probabilità, non si arresterà nei prossimi giorni. Bisognerà avere pazienza.

I dati ufficiali di oggi sono stati comunicati dalle autorità provinciali durante l’appuntamento quotidiano con la conferenza stampa – alla quale non è comunque possibile partecipare fisicamente – ancora in corso nel palazzo della Provincia.

Pubblicità Pubblicità