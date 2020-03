Coronavirus in Italia: 21.157 casi e 1.441 morti. Grande apprensione per il week end

Dopo i 250 morti di ieri si registrano solo (si fa per dire) 175 decessi. Potrebbe essere un piccolo spiraglio di luce.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 21.157 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.497 in più rispetto a ieri, cioè il 19,8%).

Il totale delle persone morte è di 1.441.

Sono guarite 1.966 (+527 rispetto a ieri); i pazienti in terapia intensiva sono 1.518 (+190, cioè il 14% in più).

Attualmente i soggetti positivi sono 17.750 (il conto sale a 21.157 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

La situazione più critica è quella di Bergamo.

Ma l’Italia rischia di non aver ancora visto il peggio: nel fine settimana potrebbe esserci un boom di contagi da coronavirus al centrosud dovuto all’ «effetto assembramento» dello scorso weekend, prima che entrassero in vigore le misure restrittive per tutto il Paese.

I numeri continuano a crescere in maniera impietosa: a tracciare l’identikit delle vittime è stato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro: si tratta di persone che hanno un’età media di 80,3 anni di cui solo il 25,8% donne.

La fascia d’età più a rischio è quella tra gli 80 e gli 89 anni ma c’è un ulteriore dato che va tenuto in considerazione: «La maggioranza delle vittime – spiega – aveva più patologie croniche, solo due erano non portatrici di patologie».

La staffetta della torcia olimpica di Tokyo 2020 si ferma in Grecia a causa della pandemia.

Tutto lo sport mondiale si ritira in quarantena per i casi di atleti contagiati. Il Gp di Formula 1 d’Australia non si correrà. Si fermano la Bundesliga tedesca e i campionati Ligue 1 e 2 francesi. Saltano le prime tre tappe del Giro d’Italia di ciclismo, dal 9 all’11 maggio. Altri cinque calciatori positivi alla Samp.

«Un terzo dei fumatori positivi al Covid-19 presentava all’atto del ricovero una situazione clinica più grave dei non fumatori e per loro il rischio di aver bisogno di terapia intensiva e ventilazione meccanica è più che doppio». A sottolinearlo sono gli esperti dell’istituto Superiore di Sanità (Iss), che ribadiscono l’importanza di smettere di fumare, soprattutto in questo momento.

In Spagna il numero di contagi si attesta a 5.100 casi mentre le persone decedute sono 132. È quanto riporta El Pais citando il ministero della Sanità. Più di 1.500 nuovi contagi sono stati registrati in un giorno nel Paese, che si prepara a dichiarare oggi lo stato di emergenza per limitare il propagarsi del virus.

Chiudono le frontiere Danimarca e Marocco mentre Berlino e Colonia chiudono bar, club, discoteche, sale concerti e cinema per contenere il numero di contagi da coronavirus. A Berlino chiusi anche musei, piscine e palestre.

In fase di elaborazione, da parte del governo, un protocollo che autorizzi la produzione in Italia di mascherine non sanitarie per i cittadini e i lavoratori non sanitari. A quanto si apprende, sul materiale con cui le stesse devono essere realizzate, c’è già l’autorizzazione del comitato scientifico. Potrebbero dunque esserci norme che ne agevolano la produzione nel nostro Paese.