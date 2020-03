Coronavirus: Confidi Trentino sospende la rata dei mutui fino a settembre 2020

Stop alle rate dei mutui. Confidi sospende tutte le richieste di pagamento, fino a settembre 2020, relative alle rate dei mutui diretti in regolare ammortamento erogati ai soci.

“In questo momento di straordinaria difficoltà ed emergenza per l’intera economia e per le imprese del Trentino – dice il presidente di Confidi Giuseppe Bertolini (foto)– abbiamo deciso, di nostra iniziativa, di rimanere al fianco delle imprese sostenendole con la sospensione delle richieste di pagamento. Una decisione certamente in linea con la mission di Confidi, ente che mira a intervenire non solo a sostegno delle aziende in crisi, ma anche di quelle in salute in modo che tutto il sistema possa fare squadra e rafforzarsi”.

Chiara dunque, in questo momento di estrema difficoltà, la decisione di continuare a sostenere le imprese sollevando temporaneamente gli imprenditori dalla rata mutuo concesso.

“Questa iniziativa – aggiunge il vicepresidente vicario di Confidi, Mauro Paissan – non inciderà sul rating (merito di credito per la valutazione Confidi ) e non comporterà nessun onere aggiuntivo oltre agli ordinari interessi relativi ai sei mesi di sospensione del pagamento”.

Confidi Trentino Imprese, ricordiamo, rappresenta l’aggregazione dei due Confidi, Cooperativa Artigiana di Garanzia sc e Confidimpresa Trentino SC, operanti in Provincia di Trento a servizio dei settori artigianato, industria, commercio, turismo e servizi e dei Liberi professionisti.

Presenta una compagine sociale multisettoriale ed opera con i principali istituti di credito attivi in Trentino Alto Adige.