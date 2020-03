Trovati nuovamente bocconi avvelenati nel comune di Sarnonico

Sono stati rinvenuti ancora bocconi avvelenati nel comune di Sarnonico, più precisamente nelle vicinanze della frazione di Seio.

In merito ai fatti accaduti, il Sindaco Emanuela Abram, in seguito alle segnalazioni ricevute, ha proceduto con l’iter già attivato la primavera dello scorso anno, quando erano stati ritrovate esche avvelenate nella stessa zona. La Guardia Forestale ha bonificato il territorio, coadiuvata al Corpo di Polizia Locale.

E’ stata immediatamente emanata un’ordinanza e pubblicato un avviso nel quale si informa della presenza di bocconi ed esche, consigliando la popolazione di non manipolare assolutamente le suddette, dandone tempestivo avviso agli organi competenti (Forestale, Vigili, Carabinieri ecc.); si consiglia anche ai proprietari di cani di tenerli al guinzaglio non più lungo di mt. 1,5 e di prestare attenzione nei territori di Sarnonico, Seio e zone limitrofe.

Il Sindaco dichiara che attualmente è in corso un indagine su quanto successo.

Chi pone queste esche e bocconi non si rende conto della pericolosità di queste deplorevoli azioni, che non solo possono portare alla morte animali da compagnia, ma specie selvatiche anche protette, oltre a contaminare l’ambiente con sostanze tossiche e nocive, per non tralasciare la parte più orribile, ovvero se questi venissero raccolti ed ingeriti da qualche bambino.

Queste persone sono ignobili e senza coscienza, qualunque sia la motivazione che li spinge ad agire in questo modo; anche se la legge in vigore è molto severa con questo tipo di reati, non sono punite mai abbastanza per questi atti che in un attimo possono trasformarsi in tragedia.

Si prega quindi tutta la popolazione, sia residenti e non, di avvisare le autorità se notassero atteggiamenti sospetti da parte di qualcuno o se fossero a conoscenza di notizie in merito a chi possa aver compiuto questo spregevole gesto.

L’avviso è scaricabile dal sito del Comune di Sarnonico