Trento si prepara alla quarantena: code ai supermercati e alle farmacie

Passando per le strade di Trento non si scorge anima viva.

La gente chiusa in casa per paura del Coronavirus, che non si fida nemmeno ad andare a fare una passeggiata (forse anche per paura di essere arrestati) ma decide però di prendere d’assalto i supermercati.

Code di persone (la maggior parte delle quali munite di mascherine) distanti un metro l’uno dall’altro si accalcano sulle porte del supermercato aspettando di entrare. Ma poi quando sei dentro, inevitabilmente, a stretto contatto con qualcuno ci vai.

Le code le vediamo davanti al supermercato, alle farmacie e ai bancomat

Per evitare assembramenti a solo cinquanta persone alla volta è permesso l’ingresso all’interno del Poli con commesse munite tutte di mascherina.

I prodotti più venduti sono i soliti: pasta, riso, scatolame, carta igienica, acqua, il vino e le casse di mele.

Ma i banchi della carne languono e sono desolatamente vuoti, non sappiamo se perché i clienti hanno fatto man bassa mettendo tutto nel freezer oppure per problemi di approvvigionamento.

La chiusura dei parrucchieri ha messo anche in crisi le signore, per questo le tinte per capelli e le lozione hanno avuto una lieve impennata nelle vendite.

Aperti anche tabaccai e negozi di ferramenta, questi ultimi finché le fabbriche ed imprese rimarranno aperte. I fumatori invece, che ricordiamo sono i soggetti maggiormente a rischio dopo gli anziani, comprano le sigarette a stecche.

Media World dopo la firma del secondo decreto Conte non ha mai riaperto, mentre Trony all’interno del Bren Center è uno di pochi negozi aperti.

Dentro una decina di dipendenti che dopo aver lavorato abbastanza bene il giorno prima non fanno altro che pulire con il disinfettante un negozio praticamente deserto.

I prodotti più venduti sono cavi per il P.C., cuffiette per sentire la musica degli Hi – pod e schede telefoniche

Gli altri negozi aperti nel Bren Center erano il supermercato Pam, con dentro circa dieci persone e il DM, praticamente vuoto.

Al top center hanno tenuto botta fino alla fine la panetteria Sosi e il Beauty star che poi hanno deciso di chiudere.

Dopo il giro di bonifica si sono quindi spente le luci e gli impianti. Da oggi il centro commerciale è chiuso.

Se mercoledì in giro si vedevano coppiette, oppure delle persone che passeggiavano, nella giornata di ieri giovedì Trento è apparsa una città fantasma. Non si sono visti nemmeno i bambini che mercoledì insieme ai genitori hanno affollato pericolosamente e superficialmente i parchi

In molti sperano che le temperature miti di questi giorni possano aiutare a sconfiggere questa pestilenza che si è abbattuta sulla nostra nazione. Potrebbe aiutate, ma la differenza la farà il rispetto delle regole imposte dal decreto Conte e recepite dal governatore Fugatti che anche ieri in conferenza stampa ha ribadito e consigliato tutti a rimanere chiusi in casa.