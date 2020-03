“Resta a casa, passo io”: attivo un nuovo servizio di sostegno da parte della Comunità della Val di Non

La Comunità della Val di Non, in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento-Servizio Politiche Sociali, ha attivato il servizio “Resta a casa, passo io”.

Per rallentare l’epidemia di Coronavirus è necessario evitare le occasioni di contagio. Si tratta di una regola che vale per tutti, e specialmente per le persone anziane di età superiore a 75 anni, per chi ha malattie croniche o ha le difese immunitarie debilitate perché in questi casi il rischio di avere conseguenze gravi è maggiore.

Per questo risulta fondamentale la possibilità di stare a casa. Se queste persone (o coppie) sono sole e non hanno una rete di familiari a cui fare riferimento, è necessario organizzare e fornire risposte a domicilio per le necessità impellenti quali spesa, farmaci o supporto telefonico.

Il servizio, dunque, è rivolto in maniera particolare a persone senza rete familiare, di età superiore ai 75 anni o con malattie croniche, difese immunitarie debilitate oppure a persone impossibilitate ad uscire.

Per questo è attivo il numero di telefono diretto del Servizio Sociale della Comunità (0463.601639 o 345.3762686) dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì. È inoltre possibile scrivere un’e-mail all’indirizzo sociale@comunitavaldinon.tn.it dedicato alla raccolta delle richieste.

Richieste che verranno raccolte e verificate. Sarà poi attivata la rete territoriale per la risposta alle varie necessità.

Le richieste potranno essere molteplici: al momento il bisogno più urgente è rispondere alle esigenze di prima necessità, che riguardano farmaci, spesa, sostegno e supporto nell’affrontare la solitudine.