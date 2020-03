Pergine: dieci casi di Coronavirus nella RSA

Sono dieci gli anziani positivi al Coronavirus all’interno della struttura protetta Rsa di via Piave a Pergine Valsugana.

La buona notizia è che uno è guarito. Dopo Trento,(38) Pergine è il paese dove ci sono maggiori contagi nel Trentino

Nella giornata di martedì fra i sette tamponi effettuati, sei sono risultati positivi. Poi sono arrivate altre due conferme di contagio

I nuovi casi si aggiungono quindi ai due anziani risultati positivi martedì.

Si tratta comunque di anziani ultraottantenni con sintomi influenzali e febbre che respirano autonomamente. Le loro condizioni non sono gravi.

Il fatto che all’interno della struttura siano presenti otto anziati positivi al virus ha costretto l’azienda a riorganizzare gli spazi.

Gli anziani avrebbero un spazio in una parte del secondo piano dedicato solo per loro. Tutto il personale che ha lavorato a stretto contatto con gli anziani sta bene e non presenta nessun sintomo.

Secondo l’ultimo decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte gli operatori-socio sanitari, ora in quarantena, possono rientrare in servizio se asintomatici. Verrà fatto loro il tampone entro quattro giorni. Il personale del secondo piano continua invece a lavorare con le mascherine.

Da questo momento in poi sono vietate le visite ai pazienti, salvo casi eccezionali come un paziente in fine vita o con gravi disturbi alimentari. In quest’ultimo caso deve però esserci l’approvazione del responsabile sanitario della struttura.