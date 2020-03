L’NBA si ferma, registrati i primi casi di Covid-19 tra i giocatori

Si ferma anche il campionato di basket più seguito ed idolatrato in America e nel mondo.

Anche nell’NBA si stanno infatti registrando i primi casi di positività al virus.

Visualizza questo post su Instagram A Letter to NBA Fans Un post condiviso da NBA (@nba) in data: 12 Mar 2020 alle ore 8:10 PDT

Adam Silver, commissioner NBA, ha annunciato uno stop di 30 giorni alle partite ed ha dichiarato che se si riprenderà a giocare, le Finals potrebbero addirittura slittare ad agosto. Tuttavia, non ha comunque negato la possibilità della cancellazione del campionato 2019/20 vista la gravità della situazione.

Basketball becomes secondary… Take care of yourselves and your family. Wash your hands often. — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 12, 2020

E se Giannis Antetokounmpo sottolinea, tramite Twitter, che al momento il basket dovrebbe essere secondario e la priorità dovrebbe andare alla propria famiglia, Rudy Gobert si scusa pubblicamente dopo essere risultato positivo al Covid-19 poche tempo dopo aver scherzato sulla gravità della situazione e del virus stesso.

“Vorrei ringraziare tutti per l’enorme supporto che ho ricevuto nelle ultime 24 ore. Ho vissuto diverse emozioni da quando mi è stato diagnosticato il Coronavirus: prevalentemente paura, ansia e vergogna. La prima cosa e la più importate è che voglio scusarmi pubblicamente con le persone che potrei aver messo in pericolo. Non avevo idea di essere stato infettato. Sono stato negligente e non ho scusanti. Mi auguro che la mia storia serva da monito ad altri, affinché tutti prendano seriamente questa situazione. […] ” ha scritto sul suo profilo Instagram il giocatore degli Utah Jazz.



Positivo anche il suo compagno di squadra, Donovan Mitchell, che ha affidato un pensiero ed un ringraziamento ai sanitari di Oklahoma City ed allo staff degli Utah Jazz:

“Grazie a tutti quelli che mi hanno cercato dopo aver saputo della mia positività. Stiamo imparando molto sulla serietà di questa situazione e si spera che le persone continuino ad educarsi e a realizzare che devono essere responsabili sia per la propria salute che per quella di coloro che gli stanno vicino.[…]”

Parola poi ai giocatori italiani di stanza in America.

“Sono appena rientrato dalla trasferta di Sacramento. Non abbiamo ancora direttive ufficiali e complete. Nel frattempo ci hanno chiesto di stare il più possibile in casa ed evitare contatti con le persone al di fuori della più stretta cerchia famigliare. Stare a casa è anche qui la cosa più importante è concreta che si può fare adesso.” Scrive Nicolò Melli, al rientro a New Orleans dopo che la partita tra Kings e Pelicans è stata cancellata per precauzione. Uno degli arbitri, infatti, aveva recentemente arbitrato una partita degli Utah Jazz e c’è quindi la possibilità che possa essere stato a contatto con uno dei giocatori della franchigia risultati poi positivi.



Anche Marco Belinelli, giocatore degli Spurs, ha confidato poi a Sky Sport le sue preoccupazioni “Io e mia moglie siamo sempre stati in contatto con l’Italia e conosciamo la gravità della situazione. Mi aspettavo che il virus sarebbe arrivato presto anche qui. Sembra di vivere in un film ma purtroppo è la vita reale, dobbiamo continuare a lottare, andare avanti e rispettare le regole, prima o poi finirà tutto e potremo tornare alla normalità.” Ha dichiarato l’azzurro prima di affidare, anche lui, ai Social Network le norme anti contagio.