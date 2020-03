I problemi per Franco Ianeselli non sono i primi licenziati dell’emergenza CoronaVirus ma le dichiarazioni di Sgarbi

I negozi chiudono ed ecco arrivare i primi licenziamenti.

Un negoziante di abbigliamento ha licenziato il personale perché – come ha scritto – “costretto dall’emergenza” motivazione che è diventata anche giusta causa e così dalla sera alla mattina le commesse si sono trovate senza lavoro.

Ieri in un articolo ci eravamo chiesti se questa emergenza fosse giusto che a pagarla fossero i lavoratori e non sono passate nemmeno 24 ore che arriva già il primo provvedimento penalizzante.

Del resto il governo ha abbozzato qualche regola, ma non ha prospettato nessun intervento economico a sostegno, nessuna tutela per i lavoratori, ma nemmeno nessun provvedimento per evitare la corsa al rialzo del costo degli alimentari che rappresenta una possibilità concreta.

In tutta questa emergenza, la categoria a rischio è quella dei lavoratori che in tutti i casi dovrà sacrificare del proprio.

Si da il caso che attualmente in cerca di occupazione ci sia anche il candidato sindaco della sinistra Franco Ianeselli che da ex sindacalista sarebbe dovuto intervenire in tempo reale a difesa di una categoria che dovrebbe stargli a cuore.

Invece tutta l’attenzione – tra l’altro tardiva – di Ianeselli è per le dichiarazioni di Vittorio Sgarbi sulla pandemia Coronavirus.

Ianeselli come le pecore segue le polemiche iniziate dalle opposizioni che chiedono da 10 giorni le dimissioni del presidente del Mart.

Per la sinistra trentina quindi la vera emergenza non sarebbe la pandemia che sta devastando la nostra regione ma il comportamento di Vittorio Sgarbi.

Per Franco Ianeselli la pregiudiziale è sempre la stessa: se Sgarbi fosse di sinistra le sue dichiarazioni sarebbe politicamente educate, alternative e interessanti. E’ di destra? Allora tutto diventa sub cultura.

Di certo Ianeselli ha sollevato un argomento centrale di questa fase d’emergenza, una questione che deve avere una soluzione prioritaria rispetto a tutto il resto.

Possiamo immaginare che nella noia quotidiana di un candidato che un lavoro alternativo non lo ha, giornate come queste possano essere estremamente noiose.

Possiamo capire la voglia di trasmettere segni di vita, ecco allora l’invenzione di un argomento da trattare.

Peccato che prima di Sgarbi, ci sarebbero stati i lavoratori per i quali chi meglio di Ianeselli avrebbe potuto spendere parole di solidarietà?

Ma Ianeselli che per anni è stato fedele al motto “ non disturbare il manovratore, (ma solo se di sinistra)”, quando “manovratore” era Olivi, appiattendo il sindacato sulle posizioni datoriali e trascurando del tutto i lavoratori, dimostra ancora una volta il disinteresse verso i veri problemi.

A meritare la sua attenzione sono solo i lavoratori dell’accoglienza, non normali commesse che sono le prime vittime di quella che rischia diventare, una lunga lista di disoccupati.

Queste lavoratrici non meritano l’attenzione di Ianeselli che di certo è stato un burocrate del sindacato, ma che forse sindacalista non è mai stato.

Il post di Ianeselli è stato criticato da molti navigatori e di tutte le simpatia politiche.

La triste strumentalizzazione del candidato sindaco del centro sinistra è stata fuori luogo anche perché l’assessore Mirko Bisesti aveva già stigmatizzato il comportamento di Sgarbi prendendone le distanze con questo messaggio:

«In questo momento come Giunta siamo concentrati sulla situazione urgente del coronavirus. Reputo davvero fuori luogo le parole di ieri del Presidente del Mart Vittorio Sgarbi. Non mi interessano le polemiche sterili ma come cittadino vorrei vivere in un Paese dove un personaggio pubblico con quasi 2 milioni di follower non invita – in piena emergenza – a visitare le chiese di Codogno o cose simili! Perché? Per RISPETTO nei confronti di chi in questo momento è toccato da vicino dal problema, per rispetto verso chi si trova in un reparto di rianimazione e verso il nostro personale sanitario che mette a rischio la propria salute e quella dei propri cari. È vero che è sbagliato farsi prendere dal panico. Ma credo che sia imperdonabile sottovalutare il problema. Non è però questo il tempo di processi a persone o idee. Le energie, nostre e vostre, possono essere utilizzate sicuramente meglio di così. È il tempo della coesione e del duro lavoro per superare tutti insieme questo momento critico».

La differenza fra due ideologie e i valori è in questo messaggio che dimostra maturità, senso di responsabilità e intelligenza.

