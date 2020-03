EDUCA: rinviata in autunno l’XI edizione

In questo momento particolarmente impegnativo per tutta la cittadinanza, il Comitato promotore del festival ha disposto il rinvio dell’XI edizione del festival dell’educazione programmato per metà aprile.

L’obiettivo di garantire la massima sicurezza e serenità a tutti è stato condiviso anche dal consorzio Consolida che ha deciso, insieme a Trentino Film Commission, di rinviare EDUCA Immagine, la rassegna dell’audiovisivo che si intreccia con il festival.

Il Comitato promotore del festival precisa: “La scelta richiede indubbiamente uno sforzo organizzativo ulteriore, ma in questo momento siamo tutti chiamati a contribuire con senso di responsabilità affinché la situazione particolarmente complessa che stiamo vivendo, non si aggravi ulteriormente e si risolva nel più breve tempo possibile.



Educa ed Educa Immagine sono due manifestazioni popolari: migliaia di persone affollano teatri, strade e palazzi; bambini e ragazzi, insegnanti e famiglie, che vengono anche da fuori Trentino, partecipano a laboratori, spettacoli, incontri.

Pubblicità Pubblicità

Questa ampia partecipazione ai momenti formativi, artistici e animativi potrebbe oggi mettere a rischio la salute delle persone. Ecco allora che la festa è solo rinviata in autunno, sicuri della comprensione e collaborazione di tutti gli enti sostenitori, le organizzazioni coinvolte, dei relatori e delle scuole”.

Pubblicità Pubblicità