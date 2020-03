Cresce il numero di contagi nelle Valli del Noce: in tutto sono 17 i casi di Coronavirus

Cresce ancora il numero di casi positivi al Coronavirus nelle Valli del Noce.

Ad oggi i contagiati sono in tutto 17, di cui 3 in Val di Non (come ieri, quindi non c’è stato un aumento dei casi) e 14 in Val di Sole. Più 5 contagi, dunque, e tutti solandri, rispetto alla giornata di ieri, quando si contavano complessivamente 12 casi.

In particolare, le persone positive al Covid-19 sono: una di Predaia, una di Cis, una di Ville d’Anaunia, una di Terzolas, una di Dimaro Folgarida, 4 di Commezzadura, 8 di Vermiglio.

Pubblicità Pubblicità

In tutta la Provincia di Trento, invece, i contagiati (alle 14 di oggi) sono 171 (più 56 rispetto a ieri). Come previsto, purtroppo, la crescita è importante.

I dati ufficiali di oggi sono stati comunicati dalle autorità provinciali durante la conferenza stampa ancora in corso nel palazzo della Provincia.

Pubblicità Pubblicità

Nella giornata di ieri si è registrato il primo caso a Ville d’Anaunia. Il sindaco Francesco Facinelli ha voluto manifestare alla persona risultata positiva e alla sua famiglia la propria vicinanza.

“Era solo una questione di tempo: sapevamo che prima o poi il virus si sarebbe insinuato anche nella nostra comunità. E così è stato. Le autorità sanitarie ci hanno comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ed ora si trova ricoverato in ospedale. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero” si legge nel post su Facebook che Facinelli ha voluto dedicare al suo concittadino.

“In questa occasione non posso che richiamare l’intera collettività ad essere responsabile e scrupolosa nel rispetto delle direttive nazionali e provinciali, che la nostra amministrazione ha declinato in chiave locale – scrive ancora il sindaco di Ville d’Anaunia –. Del Coronavirus sappiamo ancora troppo poco. Per questo è fondamentale attenersi alle poche e semplici regole di buonsenso che abbiamo imparato nostro malgrado a conoscere. Mi appello a voi tutti perché rimaniate nelle vostre abitazioni e usciate solo per raggiungere il posto di lavoro, fare la spesa e recarvi in farmacia”.