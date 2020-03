Coronavirus, tre le persone denunciate. E l’Urp è subissato dalle domande più strane

“Posso andare a trovare la morosa?”: i cittadini cercano risposte all’ufficio relazioni con il pubblico, che vista l’emergenza è stato potenziato con orario 8-20.

La polizia locale controlla persone e negozi: pochissimi per fortuna gli indisciplinati

I cittadini di Trento hanno compreso le disposizioni del Governo in materia di Coronavirus e, nella stragrande maggioranza dei casi, si sono adeguati adottando nuove abitudini.

Lo dimostra il fatto che ieri, su 264 persone controllate dalla polizia locale del Comune di Trento, sono state solo 3 le denunce per “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, comportamento che com’è noto è punito con un’ammenda fino a 206 euro o con l’arresto fino a tre mesi.

Tra i 102 esercizi commerciali controllati non si registra invece nessuna sanzione: tutti rispettavano alla lettera le disposizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Decine di quesiti all’Ufficio relazioni con il pubblico – “Posso andare a trovare la morosa?” “Posso andare a fare una passeggiata? Me l’ha prescritto il medico perché ho la glicemia alta”. “Sono un genitore separato: posso andare a prendere i miei figli nella casa del/della mio/a ex?”

E ancora: “Posso portare fuori il cane?”. “Ho dei materiali da smaltire: è possibile portarli al Crm?” “Posso andare a fare i lavori nella mia campagna che ci trova in un Comune vicino?”. “Per lavoro sono domiciliato fuori città: posso tornare nella casa di Trento per fare una lavatrice? Sa, ho finito la biancheria”. “Sono autorizzato ad andare a fare la spesa in un supermercato lontano da casa dove ci sono tante offerte speciali?”. “Posso andare nella casa di mia proprietà in montagna?”.

Sono decine e decine le telefonate che arrivano all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Trento, potenziato proprio per aiutare i cittadini a interpretare correttamente le disposizioni del Governo in materia di contenimento del Coronavirus.

La risposta delle operatrici dell’Urp è sempre la stessa: ci si sposta solo per motivi di necessità.

Dunque per lavoro, salute o per urgenze reali.

Il che significa che tutto ciò che può essere rinviato, si rinvia. E che se si deve fare la passeggiata, con o senza cane, per motivi di salute o di svago, si sta il più possibile vicino a casa, cercando di evitare il contatto con le persone, e ci si va da soli.

Niente corsa alle offerte speciali del supermercato più conveniente (ma lontano); da rinviare anche le visite alla fidanzata, con cui è meglio intrattenere rapporti telefonici per evitare di mettere in contatto un nucleo familiare probabilmente sano con uno potenzialmente malato.

L’Urp risponde dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì via mail o telefono (0461 884453, 0461 884005 – numero verde 800 017615 – email: comurp@comune.trento.it ), è chiuso invece all’accesso diretto del pubblico. Restano attivi anche i canali social Facebook e Twitter Comune di Trento.

Nel fine settimana è possibile rivolgersi alla centrale della polizia locale 0461 889111.