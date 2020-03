Coronavirus: sospendere i pagamenti in scadenza di bollette, rate del mutuo e tasse

L’estensione, decisa ieri dal Governo della cosiddetta “zona protetta” a tutto il Paese e la relativa imposizione di rimanere a casa e di uscire solo in caso di motivi validi, potranno avere un impatto sulle nostre attività quotidiane. In questa difficile situazione bisogna fare di tutto per agire in modo responsabile rispettando le nuove misure restrittive.

Per chi già si affida normalmente all’home banking e ad internet per le proprie attività bancarie o per altre attività quotidiane poco cambierà: le fatture possono essere pagate comunque online o vengono già addebitate tramite ordine permanente.

Tuttavia, poiché in particolare gli anziani, sono soliti pagare le proprie bollette direttamente agli sportelli, le scadenze, per precauzione, dovrebbero essere al momento revocate.

Pubblicità Pubblicità

Per questo motivo il CTCU esorta tutti i fornitori a differire i pagamenti delle bollette in scadenza in questi giorni e ad interrompere le procedure automatiche di sollecito dei pagamenti.

La stessa richiesta vale per i Comuni, le Pubbliche amministrazioni e le società partecipate, tipo multiutilty per la riscossione delle tasse sui rifiuti o altro.

Pubblicità Pubblicità

Le banche locali avevano annunciato che avrebbero vagliato misure per attutire gli effetti del virus sull’economia e sulla società. In questo caso è ipotizzabile il differimento del pagamento delle rate di mutui e prestiti per tutti coloro che hanno difficoltà finanziarie a causa della situazione attuale.

Inoltre, in un momento come questo, potrebbe anche succedere che alcuni servizi, tra quelli già pagati, non possano essere effettivamente forniti dalle aziende. Al di là di eventuali contestazioni, che dovranno essere chiarite caso per caso in un momento successivo, al momento vi consigliamo di essere il più concilianti possibile.

Infine, visto che ci stanno arrivando molte richieste a riguardo, ovvero in riferimento al modulo di autodichiarazione in cui si conferma di essere a conoscenza delle misure per contenere il contagio e del motivo per cui si ha necessità di spostarsi al di fuori del proprio comune, consigliamo di visitare direttamente il sito del MINISTERO DELL’INTERNO.

Il modulo è scaricabile anche dal sito della Provincia cliccando QUI