Coronavirus, l’immagine dell’infermiera che cura l’Italia diventa virale

In questi giorni difficili tutti noi dovremmo ringraziare il personale medico che sta lavorando senza sosta per cercare di contenere il Coronavirus. Un artista di nome Franco Rivolli ha voluto omaggiare l’impegno e il coraggio di tutte queste persone che lavorano a servizio della comunità con un bellissimo disegno: l’immagine ritrae un’infermiera che, munita di guanti e mascherina, culla l’Italia malata e ormai diventata totalmente zona rossa.

A condividere la foto sono stati i Carabinieri di Chiaravalle ma in poche ore l’immagine è diventata virale perché è davvero molto significativa e rappresenta un simbolo di quanto stiamo vivendo. “È un’immagine molto bella e commovente che ci ha inviato l’autore Franco Rivolli e che abbiamo pensato di condividere visto il momento che il nostro intero Paese sta vivendo per l’emergenza Coronavirus – ha detto Luca Sanzo, Presidente della sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Chiaravalle Centrale, in provincia di Catanzaro – Ho pensato subito di condividere su Facebook quell’immagine che racchiude per molti versi quella che è la situazione attuale del nostro Paese. Un’immagine toccante realizzata da un amico, Franco Rivolli, che ha fatto il giro dei social e non solo, e rispetto alla quale in un momento come questo possiamo davvero ritrovarci un po’ tutti”. Non a caso, questa immagine ha commosso gli utenti del web e sui social sono già migliaia le condivisioni.