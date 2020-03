CoronaVirus: le drammatiche testimonianze dei medici che vedono morire le persone senza poter far nulla

Riportiamo la testimonianza della dottoressa Francesca Cortellaro, primario del pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo Borromeo ripresa nelle ultime ore da molte testate nazionali.

Lo facciamo per sensibilizzare quelle poche persone (per fortuna) che ancora continuano a dire che si «tratta solo di un’influenza e che ogni anno muoiono in Italia oltre 3000 persone per l’influenza.»

Dopo i primi contagi erano molti i «fenomeni» dei social che sottovalutavano la situazione e che insultavano chi invitava ad essere cauti e a non sottovalutare la cosa che è stata presa sotto gamba anche dal nostro governo.

In molti ricordano gli appelli di Zingaretti, segretario del PD di «Andare nei bar del centro per l’aperitivo contro la paura» oppure quello dei cinque stelle che invitavano tutti ad abbracciarsi, cinesi compresi.

Adesso questi «fenomeni» se ne stanno in silenzio e alcuni di loro e i loro famigliari sono stati anche colpiti dal contagio. Ma c’è ancora chi predica che la cosa non è per nulla grave.

Per loro riportiamo sotto alcune dichiarazioni che forse gli faranno cambiare idea.

Sono drammatiche le testimonianze di medici ospedalieri in prima linea nella lotta al Coronavirus in Italia che confermano ancora una volta che non siamo di fronte a una semplice influenza.

A tal proposito sono sconvolgenti le parole della dottoressa Francesca Cortellaro, primario del pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo Borromeo: “Sai qual è la sensazione più drammatica? Vedere i pazienti morire da soli, ascoltarli mentre t’implorano di salutare figli e nipotini. Vedi il pronto soccorso? I pazienti Covid-19 entrano soli, nessun parente lì può assistere e quando stanno per andarsene lo intuiscono. Sono lucidi, non vanno in narcolessia“.

Il medico prosegue spiegando quanto sia terribile questo virus: “È come se stessero annegando, ma con tutto il tempo di capirlo. L’ultimo è stato stanotte. Lei era una nonnina, voleva vedere la nipote. Ho tirato fuori il telefonino e gliel’ho chiamata in video. Si sono salutate. Poco dopo se n’è andata. Ormai ho un lungo elenco di video-chiamate. La chiamo lista dell’addio. Spero ci diano dei mini iPad, ne basterebbero tre o quattro, per non farli morire da soli“.