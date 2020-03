Coronavirus in Italia: il giorno più nero, 17.660 casi e 1.266 morti.

Dallo scoppio dell’emergenza CoronaVirus oggi è stato il giorno più nero con 250 morti e ben 2.547 nuovi casi di contagio.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 17.660 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 . Di queste, 1.266 sono decedute e 1.439 sono guarite (+181 rispetto a ieri).

Attualmente i soggetti positivi sono 14.955 (il conto sale a 17.660 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 7.426 (+776 rispetto a ieri); 1.328 sono in terapia intensiva (+175 rispetto a ieri), mentre 6.201 sono in isolamento domiciliare fiduciario (+1.165).

La situazione è particolarmente grave nella Lombardia, in special modo a Bergamo dove gli ospedali sono al collasso.

A tal proposito sono sconvolgenti le parole della dottoressa Francesca Cortellaro, primario del pronto soccorso dell’Ospedale San Carlo Borromeo: “Sai qual è la sensazione più drammatica? Vedere i pazienti morire da soli, ascoltarli mentre t’implorano di salutare figli e nipotini. Vedi il pronto soccorso? I pazienti Covid-19 entrano soli, nessun parente lì può assistere e quando stanno per andarsene lo intuiscono. Sono lucidi, non vanno in narcolessia“.

Il medico prosegue spiegando quanto sia terribile questo virus: “È come se stessero annegando, ma con tutto il tempo di capirlo. L’ultimo è stato stanotte. Lei era una nonnina, voleva vedere la nipote. Ho tirato fuori il telefonino e gliel’ho chiamata in video. Si sono salutate. Poco dopo se n’è andata. Ormai ho un lungo elenco di video-chiamate. La chiamo lista dell’addio. Spero ci diano dei mini iPad, ne basterebbero tre o quattro, per non farli morire da soli“.

Tutti si attendono una nuova impennata di casi in questo weekend in parte come effetto dei comportamenti assunti lo scorso fine settimana.

L’incubazione è tra 4 e 7 giorni: «Abbiamo visto folle assembrate al mare o in stazioni sciistiche o in mega aperitivi, luoghi dove probabilmente il virus ha circolato. Una parte di quelle persone nei prossimi giorni probabilmente mostrerà una sintomatologia. È un’ipotesi, vedremo le curve, speriamo di essere smentiti dai fatti». Lo ha detto Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di sanità (Iss) . Questo aumento di casi dovrebbe riguardare principalmente il centrosud.» – spiega il dottor Brusaferro

Nella tarda serata di ieri + atterrato a Fiumicino un Airbus A-350 della China Eastern proveniente da Shanghai con a bordo un carico di aiuti: a bordo anche 9 medici specializzati. Si tratta di rianimatori, pediatri, infermieri e figure che hanno gestito l’emergenza in Cina (qui la mappa del contagio in Italia).

Ucraina, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia hanno chiuso i confini. L’austria ha chiuso tutti i valichi eccetto quello del Brennero.

Sale il numero delle persone denunciate nel corso dei controlli delle forze di polizia sul rispetto delle norme di contenimento del contagio da coronavirus. Nella giornata di ieri – secondo il report pubblicato online dal Viminale – le persone complessivamente controllate in tutta Italia sono state 130.584: i denunciati ex articolo 650 del codice penale («inosservanza dei provvedimenti delle autorità») sono stati 4.275, i denunciati ex articolo 495 e 496 («falsa attestazione a pubblico ufficiale» o «false dichiarazioni sulla identità») sono stati 68.

Sempre ieri, gli esercizi commerciali controllati sono stati 62.218, i titolari degli esercizi commerciali denunciati ex articolo 650 sono stati 369.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe intenzione di dichiarare l’emergenza nazionale per la diffusione del coronavirus, durante la conferenza stampa che terrà alle 15 (le 20 in Italia). Lo sostiene il sito Bloomberg. La dichiarazione d’emergenza servirebbe a sbloccare più fondi, e più velocemente, agli Stati e ai governi locali per contrastare il Covid-19.

L’OMS ha dichiarato epicentro della Pandemia non più la Cina ma l’Europa.