CoronaVirus: ecco le modifiche al trasporto urbano. Parcheggi gratis fino al 25 marzo

Trentino Trasporti cambia l’assetto del servizio urbano, adeguando le corse alla normativa di contenimento del coronavirus.

Per tutti i giorni feriali ( dal lunedì al sabato) è stato introdotto l’orario festivo, cioè corse ridotte e quindi meno frequenti.

Da domenica 15 marzo e per tutte le domeniche e festivi fino a fine emergenza, il trasporto pubblico urbano è sospeso.

Altrettanto farà la funivia di Sardagna con servizio attivo dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 dei giorni feriali e sospensione del servizio la domenica e festivi.

E’ stato istituito un nuovo servizio denominato “ Elastibus” a disposizione tutti i giorni dalle 8 alle 17, attivabile per motivi di lavoro,, urgenti ragioni sanitarie, ma anche per recarsi da parenti non autosufficienti che mette a disposizione uno specifico trasporto gratuito.

Le richieste devono arrivare entro le 17 del giorno precedente.

Il servizio gratuito di trasporto è prestato dalle imprese aderenti al Consorzio Trentino Autonoleggiatori.

Elastibus era finora attivo nelle valli trentine ed ora è stato esteso anche al servizio urbano. Per le prenotazioni è sufficiente chiamare il numero verde 800390270.

Tutti i provvedimenti elencati resteranno attivi a tempo indeterminato.

La Provincia autonoma di Trento ha disposto, fino alla sospensione dell’emergenza coronavirus, la gratuità dei servizi di trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario.

Una decisione presa non per incentivare la mobilità, ma per evitare il più possibile i contatti tra utenza e operatori.

È stato inoltre stabilito che per i Servizi urbani l’utenza dovrà utilizzare la sola porta posteriore per la salita e la porta centrale per la discesa. Sui Servizi urbani sarà delimitata l’area anteriore limitrofa alla cabina guida, non accessibile all’utenza.

Per i Servizi extraurbani l’utenza utilizzerà per la salita e per la discesa la sola porta posteriore.

Per evitare congestioni, l’utenza a terra, prima di avvicinarsi alla porta per la salita, dovrà attendere che si completi la discesa dei passeggeri. Sul Servizio extraurbano non sarà possibile utilizzare la prima fila di sedili.

La provincia raccomanda inoltre a tutta l’utenza di disporsi in modo tale da garantire il massimo distanziamento interpersonale e la distribuzione sul mezzo (treno o autobus) più omogenea possibile.

L’attività di disinfezione straordinaria dei mezzi prosegue intensificata, anche durante le soste dell’esercizio.

Ricordiamo anche che a partire da oggi tutti i parcheggi blu e bianchi sono gratuiti senza limiti di orario e vincoli economici. Questo per poter arrivare il prima possibile sul posto di lavoro