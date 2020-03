CoronaVirus: bilancio in Trentino sale a 171 contagi. C’è la seconda vittima

Situazione che si aggrava anche in Trentino.

In apertura di conferenza stampa Maurizio Fugatti ha nuovamente ringraziato il personale sanitario, ma anche coloro che lavorano nei supermercati e nelle farmacie.

Ha ricordato anche che nei prossimi giorni i contagi aumenteranno a dismisura e che a 300 chilometri da noi la situazione è drammatica.

«Dobbiamo rispettare le regole, e lo dico per quei giovani che sono abituati a divertirsi nel week end, devono stare in casa,lo devono fare per i propri nonni, genitori e amici. È arrivato il momento di fare dei sacrifici. Dovete tutti stare a casa, ma da soli, Una volta i nostri nonni andavano al fronte in guerra, ora il fronte dei giovani è quello di stare a casa» – ha detto Fugatti.

E ancora: «Grazie ai medici in pensione che sono rientrati nei reparti in prima linea, abbiamo casi difficili dentro le case di cura e c’è bisogno di loro. I risultati delle azioni che stiamo facendo ora lo misureremo fra circa una settimana. Sono stati recuperati 8 anestesisti»

Dai 115 casi di ieri positivi al coronaVirus in Trentino il bilancio sale a 171.

Oggi sono quindi 56 i nuovi casi positivi al coronaVirus. C’è una bambina di meno di 6 anni positiva, mentre sono circa 600 le persone in quarantena.

101 persone sono isolate presso il proprio domicilio, 45 nel reparto infettivi del santa Chiara di Trento, 17 in terapia intensiva a Rovereto che rimane il Covid hospital centrale della provincia.

Per l’emergenza sono stati sospesi quasi tutti gli interventi chirurgici nella provincia e sono stati ricavati al santa Chiara 8 nuovi posti per la terapia intensiva che ora diventano prioritarie.

Bordon ha fatto gli auguri alle 4 persone dello staff medico dell‘ospedale di Tione che sono state contagiate. L’ingegnere Ferro ha detto che verso Mercoledì e giovedì si potrà vedere la curva dei contagi calare e ha fatto i complimenti ai trentini per come stanno seguendo le regole.

Purtroppo in Trentino di registra il secondo decesso per coronavirus.

Dopo l’81 enne signora di Borgo Valsugana che si è spenta all’arrivo al pronto soccorso di Trento mercoledì sera nel reparto di terapia intensiva a Rovereto è morto don Luigi Trottner di 86 anni, parroco di Campitello di Fassa.

Don Luigi era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di Rovereto dopo essere stato riscontrato positivo al virus. Le sue condizioni si sono velocemente aggravate non lasciandoli scampo.

Persona molto conosciuta per l’organizzazione di numerose attività culturali era un sacerdote apprezzato e attivo, con un’autentica passione per la comunicazione, tanto che da tempo dirigeva il quadrimestrale del decanato di Fassa, “La Campana della Pieve”, molto letto dai valligiani.