Chiuso il centro commerciale Top Center. Alcune fabbriche del Trentino decidono di chiudere per tutelare i dipendenti

Dopo il giro di bonifica al Top Center di Trento nord si sono spente le luci e gli impianti.

Da oggi il centro commerciale è chiuso.

Nonostante il decreto Conte prevedesse la non chiusura delle fabbriche, per tutelare la salute dei clienti sono state molte le imprese che in Trentino hanno chiuso.

Tra queste La Sportiva, leader nella produzione di calzature e abbigliamento outdoor, che ha varato oggi misure drastiche finalizzate al contenimento dell’epidemia da corona virus.

Nella giornata di ieri Lorenzo Delladio, presidente dell’azienda, ha parlato ai propri dipendenti comunicando la chiusura del quartier generale di Ziano di Fiemme, sito produttivo compreso.

È una delle imprese che, in Trentino, hanno deciso di chiudere per cercare di contenere l’epidemia.

“Oggi alcune imprese hanno deciso di chiudere. Ho sentito personalmente l’emozione di alcuni imprenditori che hanno chiuso gli stabilimenti. Non era obbligatorio, ma lo hanno fatto, rischiando, per provare ad aiutare anche loro con questo tentativo di arginare il contagio”, ha detto in conferenza stampa il governatore Maurizio Fugatti.

Viene inoltre confermata la chiusura della Finstral di Borgo Valsugana e di Scurelle a partire da Lunedì.