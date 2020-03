Aggressione a Piedicastello, anziana ricoverata al santa Chiara

Efferata aggressione ad una anziana donna poco prima delle 9.00 a Piedicastello. L’anziana donna di 82 anni era uscita di casa per andare in farmacia e in edicola e al ritorno a casa è stata aggredita da ignoti.

Secondo una prima ricostruzione fatta in base alla testimonianze di alcune persone alla donna sarebbero stati strappati con forza gli orecchini lasciandola in un bagno di sangue.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e la scientifica che cercano di capire la dinamica dell’aggressione. La donna sotto shock è stata ricoverata al santa Chiara di Trento. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

