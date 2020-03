Spostamenti con autocertificazioni: scattano le prime denunce a Trento.

Stamane sono state elevate a Trento le prime multe ai «furbetti» dell’autocertificazione.

Purtroppo le scene viste nel capoluogo non sono edificanti: chi viaggia in macchina con 4 persone e chi in coda alle farmacie invece che mantenere la distanza chiacchiera allegramente.

Ma sono stati visti anche 3 componenti dell’esercito che facevano jogging ben allineati,(foto) e i bambini che correvano sui pattini fra le via del quartiere di Cristo Re.

Numerose in compenso le persone viste in giro con le mascherine.

L’impressione è che ci sia un’enorme confusione e che gli anziani, che sono la categoria maggiormente a rischio, non siano per nulla informati di quello che devono fare.

Le Forze dell’Ordine danno un chiarimento sulle autocertificazioni e spiegano perchè stamattina sono già partite le prime denunce.

Non è che se uno compila l’autocertificazione può andare dove vuole, è risaputo infatti che bisogna stare a casa!

Ci si può spostare solo per: lavoro, urgente necessità e motivi di salute gravi.

Al momento del controllo si deve dichiarare e firmare perché vi state spostando. Fatto questo la pattuglia verifica (es. chiamando in azienda, chiamando il vostro medico ecc ecc, e in base a quello che dichiarate).

Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, vi beccate due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica coronavirus (art. 650 C.P.) e l’altra per dichiarazioni mendaci (art. 495 C.P.).

Il reato nel primo caso può portare all’arresto fino a 3 mesi ed a un’ammenda fino a 206 euro. Nel secondo caso può esserci la reclusione da 1 a 6 anni di prigione.

Chi pensa che non ci siano controlli sbaglia di grosso.

Ricordiamo che è possibile fare la spesa solo nel proprio comune e per articoli di prima necessità e una sola persona per famiglia.

Se siete in 3 in macchina e state andando a fare la spesa scatta la denuncia.

In macchina è possibile viaggiare solo in due persone, il guidatore e un passeggero posteriore.

Anche chi va a piedi deve portare con se l’autocertificazione. Lo ha detto ieri il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, in conferenza stampa.