Ristorazione in ginocchio: l’intervista a Renata Magnabosco

Fioccano le disdette dei clienti, i pranzi delle cresime, dei matrimoni, il tradizionale ritrovo Pasquale.

L’intervista a Renata Magnabosco, imprenditrice nel settore della ristorazione è stata fatta ieri prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto Conte che chiudeva definitivamente per i prossimi 15 giorni tutti i bar e ristoranti. Prima di ieri comunque il settore della ristorazione poteva tenere aperto fino alle 18.00.

«Ci troviamo di fronte a delle norme che continuano a cambiare ed evolversi. C’è molta confusione, le nuove prerogative del governo ci mettono in difficoltà. La stagione era partita molto bene, ora purtroppo è un disastro. Il coronaVirus ferma tutti, ma non le tasse e i mutui da pagare, e nemmeno le paghe che dobbiamo dare alla fine del mese» – questo è uno dei passaggi dell’intervista che lascia l’amaro in bocca e che rende vano lo sforzo e l’entusiasmo di anni di lavoro che rischiano di essere polverizzati in pochi giorni.

