Rissa sfiorata tra italiani e magrebini in corso tre Novembre. Il video

Da una prima ricostruzione pare che un gruppo di magrebini sia stato visto spacciare nei dintorni del chiosco di Corso Via 3 Novembre.

Per questo alcuni italiani hanno chiamato le forze dell’ordine che sono prontamente intervenute con la Polizia Locale e i carabinieri.

Uno dei magrebini secondo le testimonianze avrebbe anche aggredito due donne.

L’arrivo delle forze dell’ordine ha inasprito ancora di più gli animi e si è sfiorata la rissa. Del gruppo di stranieri alcuni si sono defilati mentre altri sono rimasti accendendo una violenta discussione con gli italiani.

I momenti di tensione sono avvenuti nella giornata di ieri in piena emergenza coronaVirus. A questo proposito si nota come al di fuori degli uomini delle forze dell’ordine quasi nessuno indossi la mascherina, e come le distanze siano molto ravvicinate.

Non parliamo poi di possibili e comprovate esigenze lavorative o per altre necessità e di autocertificazioni.

La domanda è la solita: a che serve fare dei decreti e dei provvedimenti se nessuno poi mi mette in pratica e li controlla? Come sempre ai posteri l’ardua sentenza.