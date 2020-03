Primo caso di Coronavirus a Ville d’Anaunia. Il sindaco Facinelli: «A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero»

“Era solo una questione di tempo: sapevamo che prima o poi il virus si sarebbe insinuato anche nella nostra comunità. E così è stato. Le autorità sanitarie ci hanno comunicato che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone per il Covid-19 ed ora si trova ricoverato in ospedale. A lui e alla sua famiglia va il nostro pensiero”.

Si apre così il post che il sindaco di Ville d’Anaunia Francesco Facinelli ha voluto dedicare al suo concittadino, il primo, risultato positivo al Coronavirus nella giornata di oggi (qui i dati aggiornati).

“In questa occasione non posso che richiamare l’intera collettività ad essere responsabile e scrupolosa nel rispetto delle direttive nazionali e provinciali, che la nostra amministrazione ha declinato in chiave locale – prosegue il primo cittadino –. Del Coronavirus sappiamo ancora troppo poco. Per questo è fondamentale attenersi alle poche e semplici regole di buonsenso che abbiamo imparato nostro malgrado a conoscere. Mi appello a voi tutti perché rimaniate nelle vostre abitazioni e usciate solo per raggiungere il posto di lavoro, fare la spesa e recarvi in farmacia”.

Le direttive sono piuttosto chiare, però c’è ancora (il riferimento non è nello specifico a Ville d’Anaunia) chi fa fatica ad attenersi alle regole. “Ci può stare una breve passeggiata nei pressi di casa, ma l’uscita non può essere l’occasione per fermarsi a chiacchierare con amici e familiari. Salutatevi da lontano e rientrate a casa. Se asili e scuole sono chiusi, non ha alcun senso che i bimbi si trovino a giocare al parco. Arriverà anche il tempo del gioco, ma dobbiamo attendere. Con il virus non si scherza” ricorda Facinelli.

Il sindaco ci tiene anche a ringraziare chi, dovendo attenersi alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ma anche a quelle del buon senso, ha chiuso momentaneamente la propria attività. “Ringrazio gli imprenditori che, seppur a malincuore, hanno abbassato le serrande di negozi, bar, ristoranti, parrucchieri e centri estetici – sono le parole di Facinelli –. Di fronte al sacrificio di molti, nessuno può trovare delle scuse. Facciamo tutti un passo indietro e rimaniamo a casa: “spegniamo” la nostra vita sociale per poterla riaccendere con rinnovato entusiasmo quando tutto sarà finito”.

Il messaggio di Francesco Facinelli si chiude con un pensiero colmo di di speranza. “È possibile che nei prossimi giorni emergano nuovi casi di persone colpite dal virus. Ebbene, anche se intimoriti di fronte a questa minaccia sappiamo che con l’impegno di tutti possiamo sconfiggerla. Dobbiamo essere uniti”.