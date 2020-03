Nel periodo più buio della nostra storia torna la consegna della spesa a domicilio

In poche ore siamo tornarti indietro nel tempo, quando la consegna a domicilio della spesa era un servizio gratuito che le botteghe di quartiere garantivano ai propri clienti.

Un servizio ereditato dai primi supermercati, poi diventato a pagamento e quindi scomparso perché troppo costoso.

Con le limitazioni alla mobilità, torna a rivivere.

Non solo, ma sarà anche il nuovo valore aggiunto che potrà fare la differenza nell’ambito della concorrenza commerciale.

In città l’unico supermercato che non ha mai smesso di consegnare la spesa a domicilio è l’Eurospesa di via Torre Vanga.

Per un periodo il servizio è stato prestato a pagamento anche dal Sait, ma oggi quasi tutti i supermercati grandi e piccoli, si stanno attrezzando.

Del resto è necessario limitare l’affluenza dei clienti nei punti vendita, gli anziani sono sconsigliati ad uscire di casa e con la limitazione di movimento nell’ambito del proprio quartiere, ci sono zone della città dove non sono presenti negozi d’alimentari.

Con la limitazione dei settori merceologici aperti, saranno ulteriormente incrementate le vendite tramite i canali internet.

Per pensare ad un futuro in questo momento alquanto buio, si parte dal passato.

E non può che essere gradito il ritorno di quella figura del fattorino di bottega protagonista di molti film e che per tanti “ ragazzi di ieri” è stato il primo lavoro, specialmente in estate. E qui non c’è tecnologia che tenga.