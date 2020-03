Il Comune di Cles rammenta ai propri cittadini che “Le persone devono rimanere a casa”

Il Comune di Cles ha pubblicato un nuovo documento con le risposte alle domande più frequenti in merito all’emergenza sanitaria causata dall’infezione Coronavirus.

Il decalogo su cosa fare, evidenzia innanzitutto che “Le persone devono rimanere principalmente nelle proprie abitazioni”.

L’avviso pubblicato oggi, 12 marzo, contiene domande e risposte che vengono rivolte più frequentemente a tutti gli organi competenti, chiarificando i dubbi più comuni che si stanno ponendo un po’ tutti, vista la confusione che si è venuta a creare tra un decreto e l’altro, tipo quali attività commerciali sono aperte e quali sono chiuse, se si può uscire di casa, quando si può uscire, dove ci si può recare, cosa fare se ci si sente male, come ci si deve comportare nei riguardi di parenti anziani, ecc..

Alla fine una preghiera rivolta in particolare agli sportivi: “Prestate particolare attenzione nello svolgimento di attività sportive o altro che possano causare traumi, lesioni, ecc., per evitare di aver bisogno di cure ospedaliere”.

Ci auguriamo che prevalga il buon senso, specialmente in chi pratica sport estremi, onde evitare di dover creare emergenze inutili negli ospedali che stanno già rasentando il collasso, con medici e infermieri che stanno affrontando turni massacranti curando chi ne ha bisogno; come si suol dire – non andiamo a cercarcele –.

L’avviso conclude con il seguente monito: “E’ nostro compito prioritario quello di evitare il contagio!”

L’Amministrazione Comunale ha dato il massimo risalto alle norme da rispettare, pubblicando il documento sul sito del Comune di Cles, e divulgandolo attraverso la nuova app ‘La stanza del sindaco’, inserendo sempre gli aggiornamenti in tempo reale.