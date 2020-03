È giusto che la serrata la paghino i datori di lavoro e i lavoratori?

Sarà chiusura generalizzata di tutte le attività economiche, escluse farmacie e i punti vendita di alimentari e le relative linee di rifornimento diretto, ma al momento con l’unica possibilità delle ferie forzate.

E’ giusto che un lavoratore sia costretto a utilizzare almeno tre settimane del proprio pacchetto ferie per ottemperare ad una possibile costrizione di interesse pubblico? A ragion di logica assolutamente no anche perché c’è il rischio concreto di bruciarsi tutte le possibilità fino al prossimo anno; non c’è una data certa con la quale si possa eventualmente tornare a lavorare e adesso che è riconosciuta la pandemia, siamo di fronte ad un’emergenza mondiale.

Al momento però non ci sono alternative. La Cassa Integrazione che in questo caso dovrebbe comunque essere approvata a livello governativo come provvedimento straordinario, è accessibile solo dopo aver azzerato ferie e permessi: siamo ad inizio anno e la quota consumata per quasi tutti i lavoratori è minima.

Senza contare la posizione di molti datori di lavoro che pur con le attività chiuse quindi con zero guadagni, devono comunque pagare gli stipendi ai dipendenti.

Serve un intervento urgente perché da oggi la maggior parte delle attività sarà chiusa.

Molti commercianti lo hanno già in modo autonomo come bar e ristoranti; ai mercati lavorano unicamente gli ambulanti di generi alimentari; le estetiste hanno già autonomamente deciso di chiudere.

Così il provvedimento di chiusura generalizzata deciso da Conte, era già partito dal basso ed il governo è stato messo di fronte al fatto avvenuto.

Il discorso di Conte di ieri sera è stato chiaro: la chiusura generalizzata la dovranno pagare gli italiani.

Il governo non prevede interventi economici a supporto e l’Europa nemmeno.

Il tutto senza sapere quando questa emergenza potrà finire.

Non si può che ringraziare un presidente di governo che ha fatto del primo manifestarsi del contagio un caso politico tacciando di razzista chi chiedeva interventi per poi ha preso provvedimenti a situazione già compromessa.

Oggi ci vorrebbe il coraggio di battere i pugni sul tavolo dell’Europa, ma il coraggio manca e gli italiani pagano. Ormai è sotto gli occhi di tutti la grave responsabilità di questo governo che ha portato la nostra nazione nel baratro più profondo.

Mentre qualcuno sottolineava la possibile gravità del coronavirus il governo invitava ad organizzare aperitivi contro la paura e ad abbracciare tutti, cinesi compresi. Era solo una banale influenza sorrideva qualcuno. Ora la paura è arrivata sul serio insieme all’incompetenza e la poca preparazione di un governo che entrerà nei libri di storia come colui che ha distrutto la nostra patria.

Conte ieri ha invitato tutti gli italiani ad essere responsabili dimenticando che il primo irresponsabile era stato lui quando trattata il coronavirus come una semplice influenza. Ora è pandemia mondiale.

