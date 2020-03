Coronavirus: varato lo scostamento di Bilancio da 25 miliardi e l’Europa approva con solidarietà e sostegno

Ieri, il Senato con un’aula completamente a favore ha approvato la risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio per affrontare l’emergenza Coronavirus.

Via libera dunque, allo stanziamento previsto pari all’ 1,1% del Pil, ben 25 miliardi che andranno a sostenere quei settori messi a durissima prova in queste settimane come il sistema sanitario, l’economia, e il lavoro.

Il Ministro dell’economia Gualtieri aveva già presentato la sua proposta nel pomeriggio e tutti i gruppi aveva espresso piena volontà di approvarla.

Ieri, alle 17.00 il voto con un appello nominale in 7 diversi scaglioni per prevenire l’affollamento e quindi il contagio. “ Il nostro obbiettivo è che nessuno perda il lavoro a causa del Coronavirus” ha spiegato il Ministro assicurando: “garantiremo la liquidità e lavoreremo affinché questo problema non comprometta la vita delle persone e delle imprese”.

Le misure prevedono un particolare sostegno ai lavoratori e alle imprese, come il potenziamento della cassa integrazione in deroga, un fondo integrazione salariale per tutti i settori, un sostegno al reddito per tutti i lavoratori stagionali autonomi e a tempo determinato, anche sotto forma di sospensione del versamento di contributi previdenziali con allargamento degli ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda la liquidità sarà prevista una moratoria sui mutui con rate sospese per la prima casa fino a 18 mesi e aiuti anche per gli affitti.

Si sta pensando concretamente anche a delle misure mirate a tutela e sostegno delle famiglie, con un congedo parentale speciale e la possibilità di utilizzare anche un voucher babysitter.

Con alle spalle l’approvazione dello sforamento di bilancio, l’Italia si rivolge quindi all’Europa per avere un via libera definitivo che viene dato direttamente dal Presidente della Commissione Europea Urusla Von der Leyen attraverso un messaggio in lingua italiana di solidarietà e pieno sostegno per le misure appena varate.